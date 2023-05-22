Biyologlar Derneği, Biyoçeşitlilik Günü nedeniyle açıklama yaptı

Biyologlar Derneği, doğal yaşamın çeşitliliğinin önemine vurgu yaparak, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına dikkat çekti.





Biyologlar Derneği Başkanı Hatice Benan tarafından açıklanan 22 Mayıs Biyoçeşitlilik Günü mesajında, insan faaliyetlerinin biyosferde dolaşan nitrojen miktarı ile atmosferik karbon dioksit konsantrasyonunu artırdığı ve dünya genelinde arazi örtüsünü değiştirdiği belirtildi. Bu gibi değişikliklerin dünyadaki yaşam çeşitliliğini tehdit edebileceği ve yaşam destek sistemini tehlikeye atabileceği kaydedildi.



İnsanların doğal kaynakları tüketme ve yok etme hızının doğanın yenilenme hızından çok daha yüksek olduğunun vurgulandığı açıklamada, “22 Mayıs artık kutlama günü değil doğal yaşamın çeşitliliğinin önemini vurgulama ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına dikkat çekmek adına mücadele gününe dönüşmüştür” denildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

,“Biyolojik çeşitliliğin kaybı, canlıların hayatta kalma şansını azaltırken, tarım, ilaç sanayi ve turizm gibi insan faaliyetleri üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı, gelecek nesiller için sağlıklı bir yaşam ve sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için de önemlidir. Biyologlar Derneği olarak, bu önemli günü kutlamak değil; kurulduğumuz günden beri en büyük amaçlarımızdan biri olan toplumu bilinçlendirmek ve sürdürülebilir yaşamın elzem bir parçası olan biyoçeşitliliği korumak adına yaptığımız mücadelenin her gün daha da yükseldiğini hatırlatmak istiyoruz. Doğal çevreyi ve biyoçeşitliliği korumanın her bireyin sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Daha yeşil bir dünya için hep birlikte çalışalım. Bir gezegenimiz daha yok.”

