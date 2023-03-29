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“Bittik artık biz sensiz”

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“Bittik artık biz sensiz”
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Ozanköy’de geçtiğimiz Cuma akşamı evlerinin bahçelerinde su deposuna düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki Roma Öztiryaki’nin ardından acılı babası Murat Öztiryaki dün sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri parçaladı.
Baba Öztiryaki’nin paylaşımı şöyle:
Senin gülüşün gözlerimin önünde, ses tonun hareketlerin her şeyin babamm aşkım biricik oğlum. Bu kadar kısa mıydı bizim yaşayacağımız güzel mutlu günlerimiz ?? Yok erkendi babacığım Allahım benim canımı da al o kadar büyüksün ki yaparsın sen!!! Çünkü artık hayatın dünyanın hiç adaleti yok.. Ne istedin yavrumdan ne günahı vardı onun nur yüzlü bebeğim maffolduk babam bittik artık biz sensiz”
 
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