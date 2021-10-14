“Bitmeyen enerjimizle yola devam edeceğiz”

Dikmen’in 15 yılı aşkın süredir belediye başkanlığı görevini sürdüren Yüksel Çelebi, önümüzdeki yerel seçimlerde CTP adayı olarak yeniden yarışa girecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 yılının haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına önceki akşam Dikmen’de devam etti.Dikmen’in 15 yılı aşkın süredir belediye başkanlığı görevini sürdüren Yüksel Çelebi’nin, önümüzdeki yerel seçimlerde CTP adayı olarak yeniden yarışa gireceği duyuruldu.Dikmen Belediye Başkan adayı tanıtım etkinliğinde partililere hitap eden Genel Başkan Tufan Erhürman, Dikmen’in 15 sene önce köy olduğunu ancak bugün geldiği noktada modern bir kent olma yolunda ilerlediğini ifade etti.“Nerede bir CTP’li belediye varsa o bölgede ‘öz kaynaklarımızla yaptık’ cümlesinin duyulduğunu” söyleyen Erhürman, “artık ülkenin yerelinde olduğu gibi genelinde de öz kaynaklarla kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi kuracağız” şeklinde konuştu.“Ülkede hakim olan karanlığın aydınlığa ulaşmasına çok az kaldığını” da söyleyen Erhürman, “CTP’li Yüksel Çelebi’nin çalışma arkadaşları ve bölge halkıyla 15 senede tırnaklarıyla kazıyarak yarattığı bereketin yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Yerelde yarattığımız aydınlık artık büyüyecek ve çok kısa bir süre sonra Yeşilırmak’tan Karpaz’a kadar her yer aydınlanacak” ifadelerini kullandı.Dikmen Belediye Başkanı ve CTP Dikmen Belediye Başkan adayı Yüksel Çelebi de, 2006 yılında çıktıkları bu yolda bölgenin çöplük diye anıldığını, aradan geçen 15 senede ise bölgenin çehresini değiştirdiklerini ve artık çiçek ve parklarla dolu bir Dikmen haline getirdiklerini söyledi.Oluşturdukları genç ve dinamik ekiple birlikte öncelikle Dikmen’de başlattıkları temizlik seferberliğini, 2008’deki yerel yönetimler reformunun ardından kendilerine bağlanan 10 köye daha yaydıklarını anlattı. Bu konuda bölge halkına verdikleri sözü tuttuklarını dile getiren Çelebi, köyü modern kente dönüştürdüklerini ifade etti. Gelişen ve büyüyen nüfusa rağmen halka daha iyi hizmet vermeyi görev bildiklerini ve bu doğrultuda çalıştıklarını kaydeden Çelebi, Dikmen Belediyesi’nin “okullara katkı yapan ender belediyelerden birisi olduğunu” da ekledi. Çelebi, yeni dönemde bitmeyen enerjileriyle yola devam edeceklerini kaydetti.Yüksel Çelebi