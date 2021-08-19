banner583
Su kuyuları dibe vurdu
Su kuyuları dibe vurdu
45 0
Bitmeyen çile!
Bitmeyen çile!
19 0
 
Hazırlık maçlarıyla tempo yükseliyor
Hazırlık maçlarıyla tempo yükseliyor
73 0
Tam Kıvamında Aşure Yapmak İçin Bilmeniz Gerekenler
Tam Kıvamında Aşure Yapmak İçin Bilmeniz Gerekenler
79 0
Yollardaki çökmeler, sürücüleri endişelendiriyor
Yollardaki çökmeler, sürücüleri endişelendiriyor
21 0
“Böylesi ancak bizim ülkede olur”
“Böylesi ancak bizim ülkede olur”
73 0
Taygun'dan Sırbistan'dan çifte altın
Taygun'dan Sırbistan'dan çifte altın
30 0
banner661

Bitmeyen çile!

banner476

Güney Kıbrıs’tan alınan elektrik dünden itibaren kesildi, üretim yetersizliği nedeniyle ülke genelinde yine elektrik kesintileri yapıldı, vatandaşlar öfke patlaması yaşadı

banner666
Bitmeyen çile!
 
 
Kuzey Kıbrıs’ta hava sıcaklarının 40 derecenin üstünde olduğu bir dönemde rutin haline gelen elektrik kesintileri vatandaşın büyük tepkisini çekmeye devam ediyor. KKTC halkını adeta isyan noktasına getiren elektrik kesintisi dün yine yaşandı.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, üretim yetersizliği nedeniyle ülke genelinde dün yine dönüşümlü kesintiler yaptı. Birer saatlik dönüşümlü kesintiler, 12.00 ile 22.00 saatleri arasında yapıldı.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası ise (EL-SEN), Güney Kıbrıs’tan gelen enerjinin dünden itibaren kesilecek olmasından dolayı elektrik kesintilerinin devam edeceğini açıkladı. 
EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, “Sendikamızın ısrarla yatırım yapılması için vermiş olduğu mücadeleye rağmen hükümetin ve yönetenlerin yatırım yapmaktan kaçınması nedeniyle ülkemizde enerji açığı had safhaya ulaşmıştır” dedi. 
Güney Kıbrıs’ın da enerji vermeyecek olması nedeniyle ülkede kesintilerin devam edeceğini belirten Özkıraç, “Üretim yetersizliği nedeniyle toplumu elektriğe muhtaç edenleri kınıyoruz” ifadelerini kullandı. KIB-TEK’e gerekli yatırımın yapılmadığını ve kurumun “batağa sürüklendiğini” savunan Özkıraç, bu anlayışa karşı sendika olarak önümüzdeki günlerde Bu Memleket Bizim Platformu ile top yekün bir mücadele başlatacaklarını belirtti. 
Özkıraç açıklamasında, “Güney’ den gelen 50 MW enerjinin kesilmesi ile birlikte enerji açığı giderek büyümektedir. Ayrıca kullandığı enerjinin parasını ödemeyen devlet daireleri, belediyeler ve diğer kuruluşların elektriklerini de kesmeye başladığımızı kamuoyuna duyururuz.” ifadelerine yer verdi. 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.