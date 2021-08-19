Bitmeyen çile!

Güney Kıbrıs’tan alınan elektrik dünden itibaren kesildi, üretim yetersizliği nedeniyle ülke genelinde yine elektrik kesintileri yapıldı, vatandaşlar öfke patlaması yaşadı





Kuzey Kıbrıs’ta hava sıcaklarının 40 derecenin üstünde olduğu bir dönemde rutin haline gelen elektrik kesintileri vatandaşın büyük tepkisini çekmeye devam ediyor. KKTC halkını adeta isyan noktasına getiren elektrik kesintisi dün yine yaşandı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, üretim yetersizliği nedeniyle ülke genelinde dün yine dönüşümlü kesintiler yaptı. Birer saatlik dönüşümlü kesintiler, 12.00 ile 22.00 saatleri arasında yapıldı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası ise (EL-SEN), Güney Kıbrıs’tan gelen enerjinin dünden itibaren kesilecek olmasından dolayı elektrik kesintilerinin devam edeceğini açıkladı.

EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, “Sendikamızın ısrarla yatırım yapılması için vermiş olduğu mücadeleye rağmen hükümetin ve yönetenlerin yatırım yapmaktan kaçınması nedeniyle ülkemizde enerji açığı had safhaya ulaşmıştır” dedi.

Güney Kıbrıs’ın da enerji vermeyecek olması nedeniyle ülkede kesintilerin devam edeceğini belirten Özkıraç, “Üretim yetersizliği nedeniyle toplumu elektriğe muhtaç edenleri kınıyoruz” ifadelerini kullandı. KIB-TEK’e gerekli yatırımın yapılmadığını ve kurumun “batağa sürüklendiğini” savunan Özkıraç, bu anlayışa karşı sendika olarak önümüzdeki günlerde Bu Memleket Bizim Platformu ile top yekün bir mücadele başlatacaklarını belirtti.

Özkıraç açıklamasında, “Güney’ den gelen 50 MW enerjinin kesilmesi ile birlikte enerji açığı giderek büyümektedir. Ayrıca kullandığı enerjinin parasını ödemeyen devlet daireleri, belediyeler ve diğer kuruluşların elektriklerini de kesmeye başladığımızı kamuoyuna duyururuz.” ifadelerine yer verdi.

