Bişmiş ağır yaralandı, sürücü kaçtı

Lefkoşa Sanayi Bölgesinde bir sürücü, çarptığı araç sürücüsü 67 yaşındaki Özkan Bişmiş’in ağır yaralanmasına yol açtı; kazadan sonra olay yerinden kaçtı

Lefkoşa’da dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.Saat 13:55 sıralarında, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde, kimliği henüz belirlenemeyen araç sürücüsü, yönetimindeki EY 310 plakalı araç ile 8. Sokak üzerinden dikkatsizce Sanayi Caddesine giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyreden 67 yaşındaki Özkan Bişmiş yönetimindeki JK 167 plakalı aracın sol ön kısmına çaptı.Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce ileriye doğru savrulan JK 167 plakalı araç karşı istikametten gelmekte olan 21 yaşındaki Gökdeniz Tek yönetimindeki GL 405 plakalı aracın ön kısmına çarptı.Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan JK 167 plakalı araç sürücüsü Özkan Bişmiş’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.Kaza sonrası olay yerinden kaçan EY 310 plakalı araç sürücüsü aranıyor.