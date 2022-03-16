14 Mart Tıp Bayramı törenine Türkiye’den konuk olarak gelen Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuşmasına müdahalesi sonrasında açıklama yaptı: “Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız”





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 14 Mart etkinlikleri kapsamında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin davetlisi olan Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık çalışanları için “giderlerse gitsinler” sözünü eleştiren konuşmasına müdahale etmişti.

Konu hakkında açıklamada bulunan Ökten, müdahale sırasında alkışlayarak konuşmasına devam etmesini isteyen KTTB yöneticilerine ve orada destek veren diğer tüm kurumlara teşekkür etti.

Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in konu hakkındaki açıklaması şu şekilde:

“14 Mart Etkinlikleri kapsamında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin davetlisiydim. Ülkemizdeki hekimlerin ve sağlık sistemini ve cumhurbaşkanının “giderlerse gitsinler” sözünü eleştiren konuşmam esnasında KKTC Cumhurbaşkanı tarafından konuşmama müdahale edilmek istendi. Oradaki tüm meslektaşlarım ve KTTB yönetici ve tüm kurumlar tarafından konuşmamın devamı için dakikalarca alkışladılar, konuşmama devam ettim ve konuşmamın sonunda ise sağ olsun meslektaşlarım ve misafirler yine dakikalarca ayakta alkışladılar. Hepsine çok teşekkür ederim. Türk Tabipleri Birliği olarak Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs halkının yanındayız. Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız.

