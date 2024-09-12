“Birleşme imkansız”

Cumhurbaşkanı Tatar, “60 yıldır fiilen kendi kendimizi bir devlet olarak yönetiyoruz, Onca yılın ardından birleşme kesinlikle imkansızdır” ifadelerini kullandı ve Birleşik Krallık Hükümeti'ne Kıbrıslı Türkler için adaletsizliğe son verilmesi çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz Parlamentosu’nda düzenlenen resepsiyona katıldı.

“Kıbrıs Sorununun 60 Yılı” başlıklı resepsiyon, Lordlar Kamarası üyesi, Holbeach Lordu Taylor ve Kuzey Kıbrıs için Özgürlük ve Adalet Kampanyası tarafından Parlamento Binası'ndaki The Pavilion'da yapıldı.

Resepsiyona, parlamenterler, büyükelçiler, düşünce kuruluşu temsilcileri, Birleşik Krallık basın mensupları, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, “Kıbrıs'ta iki devlet arasında istikrar ve iş birliği istiyoruz. Kıbrıs'ta son 60 yıldır fiilen iki devlet bulunmaktadır ve ileriye dönük doğru yol, Kıbrıs'a sadece 60 km mesafede bulunan Türkiye üzerinden taşınması mümkün olan doğal kaynaklar konusunda iş birliği yapmaktır.” dedi.

Tatar, birkaç gün önce Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile enterkonnekte konusunda önemli görüşmeler yaptık. Kıbrıs'ın hem kuzeyini hem de güneyini, zaten AB'ye bağlı olan Türkiye üzerinden birbirine bağlayabileceğimiz, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında bir köprü olabilecek ve geleceğe yönelik güveni arttıracak çok daha uygulanabilir bir proje öneriyoruz. Kıbrıs'ta ilerlemenin yolu iki devletin enerji, su, mayın temizleme ve düzensiz göç gibi Ada'nın karşı karşıya olduğu güçlüklerin ele alınması gibi farklı alanlarda iş birliği yapmasından geçmektedir. Sizlere burada, Parlamenterler Meclisinde hitap ederken, uluslararası topluma Kıbrıs Rum tarafını Kıbrıslı Türklerle iş birliği yapmaya teşvik etmeleri çağrısında bulunuyorum, zira KKTC'nin statüsünün güçlendirilmesi anlamına geleceği bahanesiyle bizimle iş birliği yapmayı reddediyorlar. Ancak, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iki kurucu ortağından biri olduğu, self-determinasyon hakkına sahip olduğu, tarihi ve kültürü nedeniyle ve Ada'nın Türkiye'ye coğrafi yakınlığı nedeniyle Kıbrıs meselesinin bir tarafı olduğumuz gerçeğini kimse inkâr edemez. Ada'ya sadece 40 mil uzaklıkta bulunan ve Ada'nın refahı için bize büyük bir fırsat sunan Anavatan Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının rızası olmadan hiç kimse Kıbrıs sorununa çözüm bulamayacaktır.”

Kıbrıs adasının tarihine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının yarım asrı aşkın bir süredir çözüme ulaşmak için her zaman çetin çabalar ortaya koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası toplum tarafından izolasyonumuzun sona erdirilmesi, yani ülkemle doğrudan uçuşların ve doğrudan ticaretin engellenmesi konusunda verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Sporcularımız bile önde gelen önemli uluslararası spor turnuvalarına katılamıyor. Buse Savaşkan isimli bir Kıbrıslı Türk atlet, Türkiye milli takımında yer alarak Paris Olimpiyatlarına katılabildi. Futbol kulüplerimiz ceza alacakları için başka ülkelerin kulüpleriyle uluslararası dostluk maçları bile yapamıyor.

Nerede benim halkıma adalet ve eşit muamele? Uluslararası topluma ve garantör güçlerden biri olan İngiltere’ye bu politikaları gözden geçirmeleri ve izolasyonumuza son vermeleri için çağrıda bulunuyoruz. Bu ele alınması gereken bir insan hakları meselesidir.”

Tatar, Annan Planı döneminde görev yapan İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Straw'un bugün Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü desteklediğini ve çözümden önce Kıbrıs Rum tarafının AB üyesi olmasının hata olduğunu söylediğini vurguladı.

Lordlar Kamarası üyesi, Holbeach Lordu Taylor ise Cumhurbaşkanı Tatar'a şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Tatar, kendisine göre iki devletli çözümün tek yol olduğunu açıkça ifade etti. Bizim çıkarlarımızın da Kuzey Kıbrıs devletini inşa etmekte yattığını görebiliyorum. Onun gibi zeki bir adamın bu ülke için bir övünç kaynağı olduğunu ve Kıbrıs Türk halkı için çabaladığını söyleyebilirim. Birçok yönden onların Anavatanını temsil ediyor ve kendisini burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

Öte yandan Tatar, İngiltere temasları kapsamında Londra’da, Martin Daubney'nin sunuculuğunu yaptığı GB News’un canlı yayın programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar programda yaptığı konuşmada, Birleşik Krallık hükümetine, Kıbrıs'ın garantör güçlerinden biri olarak Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlara karşı sorumlulukları olduğunu hatırlattı; Kıbrıs Türk halkına yönelik eşit olmayan muamelenin gözden geçirilmesini istedi.

"İzolasyonlarımızın hafifletilmesi, barışa katkıda bulunacaktır.” diyen Tatar, adaletsizliğe son verilmesi çağrısında bulundu. En büyük adaletsizliklerden birinin KKTC'ye doğrudan uçuşların yapılmaması olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşik Krallık’ın bu konudaki politikasını gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli bir çözüm için yeni bir vizyon ortaya koyduğunu da belirterek, şunları söyledi:

“Son 60 yıldır fiilen kendi kendimizi bir devlet olarak yönetiyoruz, Kıbrıslı Rumlar da öyle. Onca yılın ardından birleşme kesinlikle imkansızdır. Federal temeldeki müzakereler yıllar boyunca tükenmiştir. Artık vizyonumuz, Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümdür”