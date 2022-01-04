“Birkan’ın ölümüyle ilgili çelişkili bilgiler var”

Birkan Uzun’un akrabası olan Gürsel Uzun, Birkan’ın ölümüyle ilgili “bazı çelişkili bilgiler var. Umarım bizi daha da yıkacak bir durum yoktur” dedi





Geçtiğimiz günlerde Antarktika’da KKTC bayrağı açan Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un akrabası da olan UBP Gazimağusa Milletvekili adayı Gürsel Uzun, Birkan’ın çok başarılı biri olduğunu, çok derin bir üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Cenaze için önümüzdeki haftayı beklediklerini kaydeden Gürsel Uzun, kayak yaparken derin bir çukura düştüğü ya da çığ altında kaldığı yönünde bazı çelişkili bilgiler olduğunu ifade etti.

Katıldığı bir tv programında konuşan Gürsel Uzun, “bazı çelişkili bilgiler var. Umarım bizi daha da yıkacak bir durum yoktur.” dedi.

