Birkan Uzun unutulmadı

İstanbul’daki EMITT 2022 Turizm Fuarına katılan KKTC, standında Kıbrıslı Türk dağcı merhum Birkan Uzun’un fotoğrafını kullandı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında İstanbul’da dün başlayan “EMITT 2022 Turizm Fuarına” katılıyor.12 Şubat’a kadar sürecek fuardaki KKTC standındaki görsellerde, Kıbrıslı Türk dağcı merhum Birkan Uzun’un ülkenin tanıtımına katkı koymak için Antarktika’nın zirvesinde KKTC bayrağını açtığı fotoğrafı kullanıldı.Bakanlık açıklamasında, “Bir yandan ülkenin tanıtımına katkı koyan merhum Birkan Uzun’u anılırken bir yandan da Birkan’ın başarısını tüm dünyaya bir kez daha sergilenmiş oldu” denildi.Türkiye’nin en büyük ve en prestijli, dünyanın ilk 4 büyük fuarı arasına girmiş turizm fuarlarından olan EMITT 2022 Turizm Fuarı’nda Bakanlık yetkilileri, turizm tanıtma memurları ve sektör temsilcilerinden oluşan profesyonel bir heyet yer alıyor.