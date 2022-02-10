banner762
Ayrelli ve mantarlar Güney Kıbrıs’a gidiyor
Ayrelli ve mantarlar Güney Kıbrıs’a gidiyor
21 0
Dizdarlı ve Birinci de pozitif çıktı
Dizdarlı ve Birinci de pozitif çıktı
4 0
 
“Saldırganlar denizden kaçmış olamaz”
“Saldırganlar denizden kaçmış olamaz”
26 0
Kaymaklı ‘kupada varım’ diyor
Kaymaklı ‘kupada varım’ diyor
17 0
13 0
“Bu ülkeye önce adalet lazım”
“Bu ülkeye önce adalet lazım”
22 0
9 0
banner797

Birkan Uzun unutulmadı

banner476

İstanbul’daki EMITT 2022 Turizm Fuarına katılan KKTC, standında Kıbrıslı Türk dağcı merhum Birkan Uzun’un fotoğrafını kullandı

banner714
Birkan Uzun unutulmadı
 
 
 
Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında İstanbul’da dün başlayan “EMITT 2022 Turizm Fuarına” katılıyor.
12 Şubat’a kadar sürecek fuardaki KKTC standındaki görsellerde, Kıbrıslı Türk dağcı merhum Birkan Uzun’un ülkenin tanıtımına katkı koymak için Antarktika’nın zirvesinde KKTC bayrağını açtığı fotoğrafı kullanıldı.
Bakanlık açıklamasında, “Bir yandan ülkenin tanıtımına katkı koyan merhum Birkan Uzun’u anılırken bir yandan da Birkan’ın başarısını tüm dünyaya bir kez daha sergilenmiş oldu” denildi.
Türkiye’nin en büyük ve en prestijli, dünyanın ilk 4 büyük fuarı arasına girmiş turizm fuarlarından olan EMITT 2022 Turizm Fuarı’nda Bakanlık yetkilileri, turizm tanıtma memurları ve  sektör temsilcilerinden oluşan  profesyonel bir heyet yer alıyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.