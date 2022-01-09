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Birkan Uzun'un naaşı KKTC'ye geldi

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Antarktika'nın en yüksek noktası Vinson Dağı'nın zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran, başarısıyla gönüllerde taht kuran Uzun’un naaşı ailesi,  Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve sevenleri tarafından karşılandı

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Birkan Uzun'un naaşı KKTC'ye geldi
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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geçirdiği kayak kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un naaşı KKTC’ye getirildi.

Antarktika'nın en yüksek noktası Vinson Dağı'nın zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran, başarısıyla gönüllerde taht kuran Uzun’un naaşı ailesi,  Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve sevenleri tarafından karşılandı.

Ercan Havalimanı'nda toplananlar, Birkan Uzun'un tabutu omuzlarda taşnırken gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul'dan gelen uçak saat 19.15 civarında Ercan Havalimanı’na indi.

Birkan Uzun’un naaşı 10 milli sporcu tarafından aprondan alınıp Güzelyurt Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracına taşındı.

Uzun, yarın KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenecek cenaze töreniyle, Güzelyurt Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.  

Hayatını kaybettiği 1 Ocak’tan itibaren onu tanıyan, tanımayan vatandaşlar, Birkan Uzun’un Vinson Dağı'ndaki fotoğrafını sosyal medyadaki profil hesaplarına ekleyerek üzüntüsünü ifade ediyor. Ercan’a gelen sevenleri ise Uzun’un fotoğrafının olduğu maskeleri takıyor.

Amerika'nın Washington eyaletinin Seattle şehrinde yaşayan ve aslen Güzelyurtlu olan 28 yaşındaki Uzun, 16 Aralık 2021'de, 4 bin 892 metre rakımıyla Antarktika'nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşarak, KKTC bayrağını dalgalandırmıştı.  

Vinson Dağı, "7 kıta 7 zirve" hedefiyle yola çıkan Uzun’un beşinci zirvesiydi.

Başarısı Türkiye medyasına da yansıyan Uzun, "Bu tür dağların zirvesine çıkmak, bu hedeflere ulaşmak çok çok güzel bir duygu ve gurur. KKTC'yi de temsil ettiğim için çok gururluyum” açıklamasında bulunmuştu. KKTC’deki devlet ve hükümet yetkilileri gibi Türkiye’deki yetkililer de Uzun’un kaybından duyduğu üzüntüyü paylaşmıştı.

1993 yılında Gazimağusa'da dünyaya gelen Uzun, 2011'den bu yana ABD'de yaşıyordu.

Birkan Uzun’un naaşı  ölümünden 8 gün sonra KKTC getirildi.

Bbası, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, cenazenin ülkeye getirilmesi sürecinin hızlandırılması konusunda KKTC Washington Temsilciliği, Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti elçiliklerinin devrede olduğunu açıklamıştı.

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