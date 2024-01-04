Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde, iki yıl önce Amerika Birleşik Devletleri’nde geçirdiği kayak kazası sonucu yaşamını yitiren Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun anısına fidan dikme etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte konuşmalar yapılarak, Birkan Uzun’un eğitimi başarıları, doğa sevgisi ve dağcılık sporuna olan ilgisi anlatıldı.
Okul idaresi, öğretmen, öğrenci ve çalışanlar etkinlikte okul bahçesine fidanlar dikti.
Okul Müdürü Yusuf İnanıroğlu konuşmasında Birkan Uzun’un adının yaşatılması ve örnek alınması temennilerinde bulundu.
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