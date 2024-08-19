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Birinciler Ece ve Aras

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Miss Kuzey Kıbrıs 2024 tacın sahibi Ece Kurt, Bay Kuzey Kıbrıs 2024 Aras Gül oldu

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Birinciler Ece ve Aras
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37. Miss Kuzey Kıbrıs ve 26. Bay Kuzey Kıbrıs yarışmaları geçtiğimiz Cuma gecesi yapıldı.

İskele'de yer alan The Arkın İskele Hotel'de gerçekleşen Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs 2024 güzellik yarışmaları, "Güzellikleri Yaşa ve Yaşat" ilkesiyle 1984 yılında başlayan ve bu yıl "40 Yılın Yarışması" olarak adlandırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk ve tek tescilli güzellik yarışmasının görkemli finaline sahne oldu.

Organizasyon ve sunumu Bülent Günkut tarafından gerçekleştirilen bu özel gece, seçkin davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Miss Kuzey Kıbrıs 2024 yarışmasında tacın sahibi Ece Kurt olurken, Sevgen Polat ikinci, Birgül Saracoğlu ise üçüncü oldu.

Miss Turizm Arkın İskele 2024 ödülü Yağmur Lisani'ye verilirken, Miss Dostluk 2024 unvanını Beren Aysel kazandı.

Bay Kuzey Kıbrıs 2024 unvanını Aras Gül elde ederken, ikinci Hüseyin Aysan, üçüncü ise İsmail Can Sağlamer oldu.

 Bay Turizm Arkın İskele 2024 ödülünü Haris Metehan Altunbaş alırken, Bay Dostluk ödülünü Nevzat Abbasoğlu kazandı.

Etkinlikte, ülkemizin değerli modacıları tarafından hazırlanan ve 40. yıl teması olan "Kırmızı-Beyaz" konseptine uygun özel koleksiyonlar sergilendi. İnci Arkan’ın 40. Yıl Özel Koleksiyonu, Akademi Sanat Derneği ANKA 2 & ANKA MEN koleksiyonu, Midye Butik Abiye ve Bahar Doratlı’nın 2025 gelinlik koleksiyonu, gecenin en göz alıcı parçaları arasındaydı.

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