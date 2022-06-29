“Birileri her gün Türkiye’ye hakaret edecek, Türkiye buna eyvallah mı diyecek?”

Ulaştırma Bakanı Arıklı, bazı KKTC vatandaşlarının Türkiye’ye alınmaması konusunda “Birileri her gün Türkiye’ye hakaret edecek, Türkiye buna eyvallah diyecek… Böyle bir şey olabilir mi?” dedi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bazı KKTC vatandaşlarının Türkiye’ye alınmamasının uzun bir süredir gündemi meşgul ettiğini, her ülkenin kendi güvenlik gerekçeleri ile bazı kişileri ülkeye almama hakkının olduğunu söyledi.

Meclis’te konuşan Arıklı, Türkiye böyle bir uygulama yaptı diye buradaki hükümete serzenişte bulunmanın doğru olmadığını savunarak, kendilerine de söz söylemenin düşmeyeceğini kaydetti.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddesini de okuyan Arıklı, Türkiye’nin bu uygulamasının ‘keyfi’ bulunmasını ve KKTC yetkililerine yüklenilmesini eleştirdi.

Arıklı, “Türkiye kendi kararını kendi verir. Birileri sabahtan akşama kadar Türkiye Cumhuriyeti’ne hakaret edecek, Türkiye ordusuna işgalci diyecek, ‘Ayşe döktüğü kanda’ boğulacak diyecek. Türkiye buna eyvallah diyecek… Böyle bir şey olabilir mi? Bu sözleri söyleyenler bilecek ki; bunun ilgili devlet tarafından ceza-i müeyyidesi olacak. Hiçbir devlet kendisiyle ilgili bu ifadeleri kullanan kişileri ilelebet mazur göremez. TC’nin kararı kendi güvenliği ile aldığı bir karardır. Bizim kalkıp ‘sen bu vatandaşı niye almıyorsun’ deme hakkımız yoktur. Bizim de deport ettiğimiz binlerce kişi var” dedi.



