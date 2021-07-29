“Birileri Erdoğan'ı yanlış bilgilendiriyor”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Birileri Erdoğan’ı belli ki yanlış bilgilendiriyor. Mevcut Cumhurbaşkanlığı Sarayına ‘gecekondu’ dendiğini şimdiye kadar duymadım" ifadelerini kullandı



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi' müjdesini değerlendirerek, “Birileri Erdoğan’ı belli ki yanlış bilgilendiriyor... Mevcut Cumhurbaşkanlığı Sarayına ‘gecekondu’ dendiğini şimdiye kadar duymadım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın KKTC Meclisi’nde yapmış olduğu konuşmaya işaret eden Erhürman, “Kimsenin bizimle bir şey konuştuğu yok… Hiçbir şekilde muhalefetle görüşülmüyor, bizim bilgi almamızın ötesine geçilmesi gerek, karar alıcı olduğumuz fark edilmeli” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın Meclis konuşmasına katılmayan CTP’li vekillere işaret ederek Cumhurbaşkanı Tatar’ın ‘hain’ ifadelerini kullanmasına da bir kez daha tepkisini gösteren Erhürman, “Ben Tatar’ın zaman zaman kendinden geçtiği kanaatindeyim. Tatar’ın haddine düşmemiştir 'hain' demek. Herkesin ağzından çıkanın kulağının duyması gerektiğini bilecek” dedi.

Sıkıntılı süreçte gösterişli binaların gündeme getirilmesi son derece yanlış"

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni Meclis binası ve Cumhurbaşkanlığı külliyesi şeklindeki müjdelerini de değerlendiren Erhürman, “İnsanların hangi sıkıntılarla karşı karşıya olduğu açık. Bu sıkıntılı süreçte, gösterişli binalar meselesinin gündeme getirilmesi son derece yanlış” şeklinde konuştu.

“Hiçbir Cumhurbaşkanının bugüne kadar bir şikayetini duymadım"

“Birileri Erdoğan’ı belli ki yanlış bilgilendiriyor” diyen Erhürman, mevcut Cumhurbaşkanlığı Sarayına ‘gecekondu’ dendiğini şimdiye kadar duymadığını belirtti.

