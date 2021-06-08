banner583
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
21 0
Vural Türkmen anısına yarıştılar
Vural Türkmen anısına yarıştılar
12 0
 
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
38 0
Motodrag yarışı keyif verdi
Motodrag yarışı keyif verdi
21 0
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
933 0
Bu gıdalar düşündüğünüzden çok şeker içeriyor
Bu gıdalar düşündüğünüzden çok şeker içeriyor
62 0
Bayanlarda UKÜ – Levent finali
Bayanlarda UKÜ – Levent finali
20 0
banner661
banner570

Birileri bizi sistemli şekilde batırmaya çalışıyor

banner476

Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer, Türkiye kaynaklı ihalelerin parasının müteahhitlere ödenmediğine dikkat çekti

banner666
Birileri bizi sistemli şekilde batırmaya çalışıyor
 
 
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, geçen yıl ve bu yıl çıkılan Türkiye kaynaklı ihalelerin parasının müteahhitlere ödenmediğini belirtti.
Gürcafer konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, “KKTC, Türkiye’nin, Türkiye, KKTC’nin üzerine atıyor ama neticede para ödenmiyor” ifadelerini kullandı.
“Türkiye’den gelmiş yolları veya diğer işleri yapan müteahhide fiyat farkı ödeniyor ama bize hiçbir şekilde bu fiyat farkı ödenmediği gibi ana para da ödenmiyor” diyen Gürcafer, “Sanki birilerinin kendilerini sistemli bir şekilde batırmaya çalıştığı” görüşünü belirtti.
Gürcafer açıklamasında şunları kaydetti:
“Bunun böyle olmadığını iddia eden varsa lütfen bu başımıza gelenlerin neden başımıza geldiğini açıklasın. Artık yeter! Kabak tadı verdiniz.”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.