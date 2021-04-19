Korona virüse yakalanan KTAMS Başkanı Güven Bengihan “Birileri benim pozitif olmamdan mutlu olmuş ve sevinmişler varsın sevinsinler” dedi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan koronavirüse yakalandı.

Bengihan’ın önceki gün yapılan PCR testi pozitif çıktı. Çok sayıda temaslısı olan Bengihan, geçen hafta kamuda örgütlü sendikalar tarafından meclis önünde gerçekleştirilen büyük eyleme katılmıştı.

Sendika başkanları ile de bir araya gelen Bengihan'ın ayrıca Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile de görüştüğü öğrenildi.

Bengihan sosyal medyadan açıklama yaptı. Güven Bengihan, adaletsizliklere ve sömürüye karşı başlatmış olduğu kavgaya corona virüsü de eklediğini söyledi.

Bengihan'ın açıklamasının tamamı şöyle:

“Çok değerli dostlarım ve ailem, düzenli olarak yaptırdığım Covid-19 PCR testim bugün pozitif çıkmıştır. Bu sebeple sizlerden belirli bir süre uzak kalacağım. Beni en çok üzen de böylesi bir süreçte sizlerin yanında olamayışımdır. Birileri benim pozitif olmamdan mutlu olmuş ve sevinmişler varsın sevinsinler. Ben hem onların hem de halkımızın her zaman için daha sağlıklı ve daha mutlu olmalarını istiyorum ve bu nedenle de bu yolda mücadele veriyorum. Adaletsizliklere ve sömürüye karşı başlatmış olduğum kavgaya corona virüsü de eklemiş bulunmaktayım. Yılgınlık yok direniş var.”



