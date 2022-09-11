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Biri yerli, biri ithal iki üründe limitüstü kalıntı

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Biri yerli, biri ithal iki üründe limitüstü kalıntı
Tarım Dairesi 2 - 8 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre, ithal ürünlerde 66 numunede 65 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı.
Selgün Tic. Ltd’e ait Nektarin’de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.
Yerli ürünlerde 9 numunede 8 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı.
Yeşilyurt köyü sakini Mustafa Tan’a ait Sultani Üzümde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün  imha edilecek.
9 Eylül Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
Baharyolu Ltd. İthal Tatlı Pul Biber Temiz
Baharyolu Ltd. İthal İsot Biber Temiz
Baharyolu Ltd. İthal Acı Pul Biber Temiz
Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz
Cahide Kılıç İthal Taze Fasulye Temiz
Cahide Kılıç İthal Havuç Temiz
Cahide Kılıç İthal Şeftali Temiz
Cahide Kılıç İthal Nektarin Temiz
Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
Kazım Altuncuoğlu İthal Nektarin Temiz
Kazım Altuncuoğlu İthal Şeftali Temiz
Hürsen Tarım  İthal Domates (Asker İçin) Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
Henege Tarım İthal Buğday Kepeği (Pelet) Temiz
Henege Tarım İthal Mısır (Yemlik) Temiz
Selgün Tic. İthal Armut  Temiz
Selgün Tic. İthal Nektarin Limit Üstü
Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz
Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz
Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Nektarin Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
Hürsen Tarım  İthal Domates Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Nektarin Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
Hürsen Tarım  İthal Domates Temiz
Henege Tarım İthal Soya Küsbesi Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Grunny S. Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Cahide Kılıç İthal Taze Fasulye Temiz
Cahide Kılıç İthal Nektarin Temiz
Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz
Bekir Cura İthal Elma Gala Temiz
Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz
Bekir Cura İthal Armut S.M Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Nektarin Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Şeftali Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm (Asker İçin) Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm (Asker İçin) Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Domates Temiz
Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz
Cahide Kılıç İthal Şeftali Temiz
Cahide Kılıç İthal Nektarin Temiz
Cahide Kılıç İthal Domates Temiz
Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Nektarin Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
Havva Toker Mağusa Marul Temiz
Nursel Çelik Mağusa Hıyar Temiz
Hamiyet Doğan Mağusa Hıyar Temiz
Mustafa Tan (Parsel 1) Yeşilyurt Sultani Üzüm Limit Üstü
Hakan Şeker Çayönü Golyandro Temiz
Tarsan Ltd. Alsancak Maydanoz Temiz
Tarsan Ltd. Alsancak Patlıcan Temiz
Ayhan Hacıabitoğlu Beşparmak Maydanoz Temiz
Ayhan Hacıabitoğlu Beşparmak Roka Temiz
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