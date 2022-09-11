Biri yerli, biri ithal iki üründe limitüstü kalıntı

Buna göre, ithal ürünlerde 66 numunede 65 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı.
Selgün Tic. Ltd’e ait Nektarin’de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.
Yerli ürünlerde 9 numunede 8 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı.
Yeşilyurt köyü sakini Mustafa Tan’a ait Sultani Üzümde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilecek.
|9 Eylül Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|Baharyolu Ltd.
|İthal
|Tatlı Pul Biber
|Temiz
|Baharyolu Ltd.
|İthal
|İsot Biber
|Temiz
|Baharyolu Ltd.
|İthal
|Acı Pul Biber
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Taze Fasulye
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Havuç
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|Kazım Altuncuoğlu
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|Kazım Altuncuoğlu
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|Hürsen Tarım
|İthal
|Domates (Asker İçin)
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|Henege Tarım
|İthal
|Buğday Kepeği (Pelet)
|Temiz
|Henege Tarım
|İthal
|Mısır (Yemlik)
|Temiz
|Selgün Tic.
|İthal
|Armut
|Temiz
|Selgün Tic.
|İthal
|Nektarin
|Limit Üstü
|Cahide Kılıç
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Hürsen Tarım
|İthal
|Domates
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Taze Fasulye
|Temiz
|Hürsen Tarım
|İthal
|Domates
|Temiz
|Henege Tarım
|İthal
|Soya Küsbesi
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Grunny S.
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Taze Fasulye
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Siyah Üzüm (Asker İçin)
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Beyaz Üzüm (Asker İçin)
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Domates
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Havva Toker
|Mağusa
|Marul
|Temiz
|Nursel Çelik
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|Hamiyet Doğan
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|Mustafa Tan (Parsel 1)
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Limit Üstü
|Hakan Şeker
|Çayönü
|Golyandro
|Temiz
|Tarsan Ltd.
|Alsancak
|Maydanoz
|Temiz
|Tarsan Ltd.
|Alsancak
|Patlıcan
|Temiz
|Ayhan Hacıabitoğlu
|Beşparmak
|Maydanoz
|Temiz
|Ayhan Hacıabitoğlu
|Beşparmak
|Roka
|Temiz