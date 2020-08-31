Biri yerel 9 vaka daha

Bakan Pilli bugünkü pozitif vakalardan 2’sinin hava yolu, 4’ünün deniz yoluyla ülkeye gelenlerden; 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduklarını, bir kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı

KKTC’de son 24 saatte yapılan 1749 koronavirüs testinden 9’u pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin açıklamasına göre, bugün tedavisi tamamlanan 4 hasta taburcu edildi.

Bakan Pilli pozitif vakalardan 2’sinin hava yolu, 4’ünün deniz yoluyla ülkeye gelenlerden; 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduklarını, bir kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

TEDAVİSİ DEVAM EDEN 98 VAKA VAR

Bugün yapılanlarla birlikte toplam test sayısı 120 bin 812’ye, vaka sayısı da 331’e çıktı. İyileşip taburcu edilenlerin toplamı 229’a ulaşırken, halden tedavisi devam eden 98 hasta bulunuyor.

Pandemi Merkezinde 23 hasta bulunurken, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı ise 75.

Koronavirüs teşhisi alanlardan hiçbiri yoğun bakım servisinde değil.