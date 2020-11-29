Biri yerel 8 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1093 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim bulunduğunu 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.

29 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1093

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 8

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 263.412

Toplam Vaka Sayısı: 1103

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1023

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 75

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 15

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 60

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok