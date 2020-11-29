Biri yerel 8 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1093 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim bulunduğunu 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.
29 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1093
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 6
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 8
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 263.412
Toplam Vaka Sayısı: 1103
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1023
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 75
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 15
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 60
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok
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