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Biri yerel 3 pozitif vaka daha

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Biri yerel 3 pozitif vaka daha
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1008 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.
22 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1008
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3
Ülke dışından gelen vakalar –  2
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar – 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 10
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 254.071
Toplam Vaka Sayısı- 1051
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 992
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 54
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 12
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 42
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-
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