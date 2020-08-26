banner480
banner69
Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!
Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!
15 0
China Bazaar Gençlik Gücü
China Bazaar Gençlik Gücü
121 0
 
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın
150 0
Yollar karınca gibi araba kaynıyor
Yollar karınca gibi araba kaynıyor
82 0
828 0
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
49 0
TUFAD'dan duyarlılık örneği
TUFAD'dan duyarlılık örneği
336 0
banner460

Biri yerel 19 yeni vaka

banner476

Biri yerel 19 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1451 olduğunu, 19 pozitif Covid 19 vakasına rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 9 kişinin  hava yolu, 3 kişinin deniz yolu, diğer 6 kişinin daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı ve 1 kişinin de yerel vaka olduğunu belirtti.

Covid-19 ile ilgili 26 Ağustos 2020 durumu:

"Bugün Yapılan Test Sayısı 1451.
Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 19.
İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 2. 
Bugün kaybedilen vaka yok.
Yapılan toplam test sayısı 113.068.
Toplam vaka sayısı 300.
İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 194.
Tedavisi devam eden caka sayısı 102.
Toplam kaybedilen hasta sayısı 4.
Yoğun bakımda yatan hasta  yok"

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.