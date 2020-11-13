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Biri ithal biri yerli iki ürün imha edildi

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İthal ürünlerde 42 numuneden 41’i temiz çıktı. SVS Tic. Ltd.’e  ait armut ( ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı firmanın isteği üzerine imha edilirken, Yerli ürünlerde 13 numuneden 12’si temiz çıkarken Tatlısu sakinlerinden Ceyda Yarıcıoğlu’na ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi

Biri ithal biri yerli iki ürün imha edildi

Tarım Dairesi tarafından 6-12 Kasım tarihleri arasında yapılan gıda denetim sonuçlarına göre bir ithal üründe limit üstü bitki koruma, bir yerli üründe de tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerde 42 numuneden 41’i temiz çıktı. SVS Tic. Ltd.’e  ait armut ( ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde 13 numuneden 12’si temiz çıkarken Tatlısu sakinlerinden Ceyda Yarıcıoğlu’na ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.
  13 Kasım 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                                   
1             M.Hacı Ali İşl.     İthal       Mısır Yemlik       Temiz
2             Henege Tarım   İthal       Mısır Yemlik       Temiz
3             Baharyolu Baharatları    İthal       Acı Kırmzı Pul Biber         Temiz
4             Baharyolu Baharatları    İthal       Tatlı Kırmızı Pul Biber     Temiz
5             Baharyolu Baharatları    İthal       İsot Biber            Temiz
6             SVS Tic. Ltd.       İthal       Armut Ankara   Temiz
7             SVS Tic. Ltd.       İthal       Çeri Domates    Temiz
8             SVS Tic. Ltd.       İthal       Elma Gala            Temiz                  
9             SVS Tic. Ltd.       İthal       Elma Stk              Temiz
10           SVS Tic. Ltd.       İthal       Elma Golden      Temiz
11           SVS Tic. Ltd.       İthal       Armut S.M         Temiz
12           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Stk              Temiz
13           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Gala            Temiz
14           Halil Kasap Paz. İthal       Armut Ankara   Temiz
15           Halil Kasap Paz. İthal       Sultani Üzüm     Temiz
16           SVS Tic. Ltd.       İthal       Siyah Üzüm        Temiz
17           SVS Tic. Ltd.       İthal       Sultani Üzüm     Temiz
18           SVS Tic. Ltd.       İthal       Armut S.M         Temiz
19           SVS Tic. Ltd.       İthal       Armut Ankara   Limit Üstü
20           SVS Tic. Ltd.       İthal       Sarı Kaliforniya Biber      Temiz
21           SVS Tic. Ltd.       İthal       Kırmızı Kaliforniya Biber               Temiz
22           Bekir Cura           İthal       Elma Granny      Temiz
23           Bekir Cura           İthal       Elma Stk              Temiz
24           Bekir Cura           İthal       Elma Golden      Temiz
25           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Çeri Domates    Temiz
26           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Sarı Kalifornia Biber        Temiz
27           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Kırmızı Kalifornia Biber  Temiz
28           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Golden      Temiz
29           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Stk              Temiz
30           Müslüm Kartal  İthal       Elma Golden      Temiz
31           Selgün Tic.          İthal       Armut   Temiz
32           Selgün Tic.          İthal       Elma Stk              Temiz
33           SVS Tic. Ltd.       İthal       Çarli Biber Sarı   Temiz
34           SVS Tic. Ltd.       İthal       Çarli Biber Kırmızı            Temiz
35           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Elma Arapkızı     Temiz
36           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Granny Smith         Temiz
37           Mert Uluşan      İthal       Havuç   Temiz
38           SVS Tic. Ltd.       İthal       Sultani Üzüm     Temiz
39           SVS Tic. Ltd.       İthal       Üzüm Red Globe             Temiz
40           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Armut Ankara   Temiz
41           SVS Tic. Ltd.       İthal       Siyah Üzüm        Temiz
42           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Çeri Domates    Temiz
43           Teslime Solmaz                Mağusa               Hıyar     Temiz
44           Sezai Yıldırım     Mağusa               Hıyar     Temiz
45           Meryem Kil        Mağusa               Dereotu              Temiz
46           Teslime Demirsöz           Mağusa               Pazı        Temiz
47           Ali Saraç               Mağusa               Pazı        Temiz
48           Starling Ltd.        Alsancak              Düz Marul           Temiz
49           Starling Ltd.        Alsancak              Lolorosso Marul               Temiz
50           Mustafa Muti    Alsancak              Çarli Biber           Temiz
51           Ceyda Yarıcıoğlu              Tatlısu   Hıyar     limit Üstü
52           Hatice Ateş        Tatlısu   Domates             Temiz
53           Selvi Ateş            Tatlısu   Domates             Temiz
54           Ceyda Yarıcıoğlu              Tatlısu   Domates             Temiz
55           Gencay Yıldırım                Gaziveren           Nar        Temiz
 
 

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