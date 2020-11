Biri ithal biri yerli iki ürün imha edildi

İthal ürünlerde 42 numuneden 41’i temiz çıktı. SVS Tic. Ltd.’e ait armut ( ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı firmanın isteği üzerine imha edilirken, Yerli ürünlerde 13 numuneden 12’si temiz çıkarken Tatlısu sakinlerinden Ceyda Yarıcıoğlu’na ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi

Tarım Dairesi tarafından 6-12 Kasım tarihleri arasında yapılan gıda denetim sonuçlarına göre bir ithal üründe limit üstü bitki koruma, bir yerli üründe de tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerde 42 numuneden 41’i temiz çıktı. SVS Tic. Ltd.’e ait armut ( ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde 13 numuneden 12’si temiz çıkarken Tatlısu sakinlerinden Ceyda Yarıcıoğlu’na ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.

13 Kasım 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

1 M.Hacı Ali İşl. İthal Mısır Yemlik Temiz

2 Henege Tarım İthal Mısır Yemlik Temiz

3 Baharyolu Baharatları İthal Acı Kırmzı Pul Biber Temiz

4 Baharyolu Baharatları İthal Tatlı Kırmızı Pul Biber Temiz

5 Baharyolu Baharatları İthal İsot Biber Temiz

6 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ankara Temiz

7 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

8 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz

9 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz

10 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

11 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz

12 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk Temiz

13 Halil Kasap Paz. İthal Elma Gala Temiz

14 Halil Kasap Paz. İthal Armut Ankara Temiz

15 Halil Kasap Paz. İthal Sultani Üzüm Temiz

16 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

17 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

18 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz

19 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ankara Limit Üstü

20 SVS Tic. Ltd. İthal Sarı Kaliforniya Biber Temiz

21 SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Kaliforniya Biber Temiz

22 Bekir Cura İthal Elma Granny Temiz

23 Bekir Cura İthal Elma Stk Temiz

24 Bekir Cura İthal Elma Golden Temiz

25 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

26 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber Temiz

27 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kırmızı Kalifornia Biber Temiz

28 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

29 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk Temiz

30 Müslüm Kartal İthal Elma Golden Temiz

31 Selgün Tic. İthal Armut Temiz

32 Selgün Tic. İthal Elma Stk Temiz

33 SVS Tic. Ltd. İthal Çarli Biber Sarı Temiz

34 SVS Tic. Ltd. İthal Çarli Biber Kırmızı Temiz

35 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Arapkızı Temiz

36 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz

37 Mert Uluşan İthal Havuç Temiz

38 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

39 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm Red Globe Temiz

40 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut Ankara Temiz

41 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

42 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

43 Teslime Solmaz Mağusa Hıyar Temiz

44 Sezai Yıldırım Mağusa Hıyar Temiz

45 Meryem Kil Mağusa Dereotu Temiz

46 Teslime Demirsöz Mağusa Pazı Temiz

47 Ali Saraç Mağusa Pazı Temiz

48 Starling Ltd. Alsancak Düz Marul Temiz

49 Starling Ltd. Alsancak Lolorosso Marul Temiz

50 Mustafa Muti Alsancak Çarli Biber Temiz

51 Ceyda Yarıcıoğlu Tatlısu Hıyar limit Üstü

52 Hatice Ateş Tatlısu Domates Temiz

53 Selvi Ateş Tatlısu Domates Temiz

54 Ceyda Yarıcıoğlu Tatlısu Domates Temiz

55 Gencay Yıldırım Gaziveren Nar Temiz