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Biri cezaevine diğeri serbest

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Lefkoşa’da bir kişiyi darp eden Muhammed Tapınç, cezaevine gönderilirken, Hasan Tapınç ise bağlantısı görülmediğinden serbest bırakıldı

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Biri cezaevine diğeri serbest
 
 
Dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Meselede tutuklanan Hasan Tapınç ise bağlantısı görülmediğinden serbest bırakıldı.
 
Lefkoşa’da meydana gelen ağır yaralama, vahim zarar suçlarından tutuklanan zanlılar Muhammed Tapınç dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Meselede tutuklanan Hasan Tapınç ise bağlantısı görülmediğinden serbest bırakıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlı Muhammed Tapınç’ın Lefkoşa’da meydana gelen ağır yaralama, vahim zarar, suçlarından methaldar olduğunu belirtti.
Polis, zanlı 1 Muhammed Tapınç’ın 15.08.2022 tarihinde Lefkoşa’da Şht. Osman Yusuf Sokak üzerinde bulunan Apartmana eşya taşıma hususunda aralarında çıkan tartışma sonucu aynı yerde sakin Boris Ndip Takang’ın yüzüne yumruk vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp edip sağ gözünün kör olmasına sebebiyet verip vahim bedensel zarara uğrattığını anlattı.
Polis, zanlı Muhammed Tapınç’ın 16 Ağustos’ta Havalimanı’ndan kaçmaya çalışırken tespit edilip, tutuklandığını belirtti. Polis, meselenin ciddi bir mesele olduğunu, müştekinin gözüne delici bir alet saplandığını ve tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
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