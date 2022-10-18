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“Biri aşağı uçunca mı tedbir alacaksınız?”

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Dr. Bülent Dizdarlı, tamir edilmeyi bekleyen bariyerlere bir kez daha dikkat çekti

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“Biri aşağı uçunca mı tedbir alacaksınız?”

 
Lefkoşa Girne anayolunda yaşanan trafik kazaları sonrası kopan bariyerler tamir edilmedi. Yerlerde, utanç verici şekilde tamir edilmeyi bekleyen bariyerler görmezden geliniyor. Bariyerlerin kırılması büyük bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin eski başhekimlerinden Bülent Dizdarlı da bu konuda sosyal medyadan isyan etti.
Dizdarlı’nın paylaşımı şöyle:
“4 eylülde tehlikeye dikkat çekmiştim. “Biri aşağı uçunca mı tedbir alacaksınız” diye de sormuştum. Birbucuk ay geçti üzerinden. Dört plastik dikerek ( biri yok oldu) önlem aldılar güya.
Bu mudur? Evet bizim ülkede tedbir budur.
Bende kalktım ” kuzey şeridine hafif raylı sistem kurulsun” diye öneri yapıyorum. Vaktinizi aldım . Özür dilerim.”


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