Birer saatlik kesintiler devam edecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bugün yine ülke genelinde birer saatlik dönüşümlü elektrik kesintisi yapacağını duyurdu.

Kıb-Tek'ten yapılan duyuru şöyle:

GENEL KESİNTİ UYARISI (18 MART 2022)

17:00 - 22.00 Saatleri arasında Ada genelinde üretim yetersizliği ve yatırım eksikliği nedeni ile 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılması planlanmaktadır.