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“Birden fazla mühürlü oylar geçersiz sayılmalı”

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“Birden fazla mühürlü oylar geçersiz sayılmalı”
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Emekli Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, YSK’nın, 47/81 sayılı kararına işaret ederek, seçimlerde mühür vurmanın amacının, seçmenin, kendisini belli edecek herhangi bir işaret koymasını engellemek amacını taşıdığını belirtti, Meclis Başkanı seçiminde kullanılan birden fazla mühürlü oyların bu kapsamda geçersiz sayılması gerektiğine dikkat çekti.

Şefik, “Seçim yasasında veya iç tüzükte, çift mührün yasak olduğu ifadesi bulunmuyor. Ancak oyun, hangi seçmen tarafından kullanıldığını belli eden bir işaretin bulunmasının yasak olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda, oy pusulasında herhangi bir işaret olmaması için, mührün bir kez basılması gerekiyor” dedi.

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