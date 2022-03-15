“Birçok ülkeye göre çok daha başarılıyız”

Sağlık Bakanı Pilli, pandemi yönetiminde birçok ülkeye göre çok daha başarılı bir durumda olduğunun görüldüğüne işaret etti



S14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen törende konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, ellerindeki verilere bakıldığında pandemi yönetiminde birçok ülkeye göre çok daha başarılı bir durumda olduğunun görüldüğüne işaret etti.

Sağlıkta en önemli şeyin insanlar hasta olmadan gerekli tedbirlerin alınması olduğuna dikkat çeken Bakan Pilli, önümüzdeki süreçte de en önemli hedeflerinin toplum sağlığını koruyucu adımların atılarak, önlemlerin hayata geçirilmesi olacağını belirtti.

Acil tedavi hizmetlerinin çağdaş seviyelere ulaştırılması için elzem olan teşkilat yasalarını geçirip, tamamlayacaklarına dikkat çeken Bakan Pilli, alt yapı ve personel ihtiyaçlarını karşılayarak 112 ve acil hizmetlerini halkın hak ettiği seviyeye çıkaracaklarını vurguladı.

Sağlık Bakanlı Ali Pilli, tam donanımlı 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi’ni tamamlayarak hizmete açmakta kararlı olduklarını da vurgulayarak, Türk Lirası’nın döviz karşısında yitirmiş olduğu değer ve yeni enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından bir önce yapılan ihalenin günün koşullarına göre revize edilmek için geriye çekildiğini anlattı.

