“Birçok sektörün yaşam fişi çekilecek”

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği Başkanı Engin Yeşilada, sütü ucuzlatmak yerine alkolü pahalılaştırmak hiçbir ekonomik akılla açıklanamaz” dedi ve bu kararla birlikte birçok sektörün yaşam fişinin çekileceğini söyledi





Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşilada, alkollü içeceklerde litre başına Fiyat İstikrar Fonu’nda yapılan zammı değerlendirdi, hükümete “öngörülemez sosyal ve siyasal sorunlara yelken açıyorsunuz” mesajı verdi.

Yeşilada, “sütü ucuzlatmak yerine alkolü pahalılaştırmak hiçbir ekonomik akılla açıklanamaz” diye konuşarak, bu kararla birlikte birçok sektörün yaşam fişinin çekileceğini söyledi.

Hem Türkiye’den hem de güneyden yapılan alışverişin etkileneceğini dile getiren Yeşilada, kararın geri alınması çağrısı yaptı.

Açıklama şöyle:

“Sütü ucuzlatmak yerine alkolü pahalılaştırmak hiçbir ekonomik akılla açıklanamaz

Alkollü içkilere yapılan fahiş zamlarla ilgili olarak :

Bu kararın etkileri, diğer birçok ekonomi-politik nedenlerle, zaten yoğun bakımda yatmakta olan; turizmin, hizmet sektörünün arka planı, belkemiği, içecek-yiyecek sektörünün yaşam fişini çekmekle sınırlı olmayacaktır;

Bu kararın etkileri, ülkemize güneyden gelen ziyaretçilerin alış veriş için cazibesini yitirmesiyle de sınırlı olmayacaktır;

Bu kararın etkileri, ekonomik gücü Güneyden alış veriş yapabilecek vatandaşlarımızın, güney piyasasına akmasıyla da sınırlı olmayacaktır;

Bu karar etkileri, ülkemize Türkiye’den gelen ziyaretçilerin alış veriş için cazibesini yitirmesiyle de sınırlı olmayacaktır;

Bu kararın etkileri, turizmin lokomotif sektör olduğu iddia edilen ülkemizde turizmi bitirme etkisiyle de sınırlı olmayacaktır.

Bu kararın etkileri, bin bir ekonomi-politik nedenlerle yaşam sıkıntısı çeken halkımızın iki yudumluk keyfini rahatlama, stres atma lüksünün sonunu getirmekle de sınırlı olmayacaktır.

Bu kararın etkileri, hizmet sektöründe oluşacak iş kayıpları, kayıt dışılık, açlık, yoksulluk, kaçakçılık ve her türlü yasa dışılığı teşvik etmekle de sınırlı olmayacaktır.

Bu karar, tüm bunların neticesinde doğabilecek bir çok sosyal ve siyasal çalkantıların , gerginliklerin öngörülemediği, yeni problemlere gebe gergin bir toplumsal yapının kronikleşmesine de neden olacaktır.

Kıbrıs Türk halkı bu koşullardan çok daha iyisini hak ediyor. Zararın neresinden dönülse kardır. Hükümete çağrımız bu kararın olası korkunç etkileri ortaya çıkmadan, karardan geri dönmeleridir. Konu içenler içmeyenler konusu değildir.

Konu 1974 yılından beridir turizm sektörü etrafında şekillendirilmeye çalışan ekonomi-politik yaşantımızın tümden alt üst olması ve bunun doğuracağı sosyal olaylarla ilgilidir.

Birlikte Sorumluyuz, Birlikte çözmeliyiz”

