İŞAD Başkanı Enver Mamülcü “Fahiş fiyatlarla kira ödeyen işletmeler zor durumda. Eğer ekonomi politikaları düzenlenmezse, birçok işletme kapatmak zorunda kalacak” dedi

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, ülkemizde yaşanan ekonomik krizden bahsederek, dövizin yükselişi ve vergilerin yüksek oluşunun iş insanını zor durumda bıraktığını söyledi.

Mamülcü, döviz ve vergiler dışında hükümetin prim desteği vermemesinin de işverene ciddi derecede yük bindirdiğini kaydederek, tüm bu durumun piyasaya pahalılık olarak yansıdığını vurguladı. Hükümetin prim desteği ile işletmelere bir nebze el uzatması gerektiğinin altını çizen Mamülcü, alınacak ufak tefek önlemlerle pahalılığın bir nebze önlenebileceğini söyledi.

Mamülcü, elektrikteki sıkıntıların da halen çözülmediğine işaret ederek, halen alternatif enerjileri kullanamadıklarını belirtti. "Kurumda sayaç yok" diyen Mamülcü, bazı üyelerinin yeni fabrika kurduğunu ciddi yatırım yaptığını, makinelerine kadar getirip, kurduğunu ama Elektrik Kurumu'nun sayaç takmadığı için zarara uğradığını ifade etti.

Mamülcü, Türk Lirası'nın erimesi ile ülkede çok büyük bir pahalılık oluştuğuna işaret ederek, "Seçimlerden sonra asgari ücret görüşmeleri de başlayacak yeni ücret belirlenecek, işverenin gideri daha da artacak. Dolayısıyla işletmeler çok büyük zarar ediyor. Fahiş fiyatlarla kira ödeyen işletmeler zor durumda. Bu kira bedelleri de yine piyasaya pahalılık olarak yansıyor" dedi.

Ülkemize A'dan Z'ye her şeyin döviz üzerinden girdiğini ama Türk Lirası olarak satıldığını söyleyen Mamülcü, bu nedenle de işletmelerin zarar görmesin diye malın satış bedelinde yüksek derecede değerlendirdiğini, bununda enflasyonu artırdığını ifade etti.

Mamülcü, "Eğer ekonomi politikaları düzenlenmezse, elektrikle ilgili önlemler alınmazsa, prim destekleri verilmezse, hele de kira bedelleri biran önce stabil bir noktaya getirilmezse, birçok işletme kapatmak zorunda kalacaktır” dedi. Mamülcü, hükümetin ekonomi politikalarında hiçbir zaman iş insanın yanında olmadığına işaret ederek, hükümetin sadece kamuya yönelik kararlar aldığını, bunun ceremesini de iş insanlarının üzerine yüklediğini söyledi.

