Dilek Orhan, “Ne manen, ne de madden yeniden kapanamayız” dedi ve ekledi: “Biraz sükunet, çok tedbir”

Program yapımcısı ve Zirvekıbrıs köşe yazarı Dilek Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Biraz sükunet, çok tedbir” çağrısında bulundu.

Dilek Orhan’ın paylaşımı şöyle: “4 vaka ile hepimiz panik atak, titizlik abidesi olmuştuk. Her gün vaka sayısı artarken ÇOĞUMUZ o günleri unuttuk, uzmanların çağrısını duymamak için kulaklarımızı adeta taşla doldurduk.. Herkesin başında bir bekçi, bir polis duramayacağı, kişisel korunmanın, alanımızda ki canların korunmasının birincil önceliğimiz olacağı, “bitti” denilen güne kadar yeni normal koşullarında yaşamamızın zorunlu olduğu gerçekliğinden uzakta yaşayanlar; bugün felaket tellallığı yapmayınız lütfen.. Süreci yönetenler; daha fazla geç kalmadan, net ve tutarlı kararların alınmasını, tüm enstrümanlarınızın uyum ile ses çıkarmasını sağlayınız lütfen..

Ne manen, ne de madden yeniden kapanamayız..

ESKİ NORMALİ; henüz hiç kimsenin öngöremediği o güne kadar unutmalıyız.. Tedbirlere uyarak, yeni normalin koşullarını her anlamda yerine getirerek, yol almalıyız.. #eski normali eskidi #şimdi yeni normal var #panik yok tedbir var #panik covid19 kadar hızlı yayılır #sağlam kafa ile doğru karar alınır #sevmek dokunmak değildir #yüreğine değil yüzüne maske tak #seçim halk sağlığının önüne geçemez #önceliğimizde seçim yok #önceliğimizde sağlıkla geçim var #tutarlılık hiçbir zaman eskimez #şikayet ile sorunlar çözülmez #yeniden kapanamayız #yeniden kapanmamalıyız”