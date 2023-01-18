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Biraya okkalı zam

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Sigaraya gelen zammın ardından bir zam da bira çeşitlerine geldi. Tüm bira markaları, 4 TL ila 8 TL arasında zamlandı

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Biraya okkalı zam
Yeni asgari ücreti daha eline alamayan vatandaş, zam yağmuruna tutuldu.
Bira ve sigara fiyatları zamlandı. Tüm sigara markaları 2 TL, tüm bira markaları ise 4 TL ila 8 TL arasında zamlandı.
Geçtiğimiz günlerde bazı sigara markaları zamlanmıştı. Dün itibariyle geriye kalan markaların fiyatları da 2 TL arttırılmış oldu.
Öte yandan bira fiyatları da dün itibariyle zamlandı.
Rastgele seçilen 5 bira markasının fiyat değişimleri şöyle:
Marmara bira: 32 TL’den 40 TL’ye yükseldi
Efes Pilsen (Teneke): 18 TL’den 21 TL’ye yükseldi
Amsterdam (Teneke): 20 TL’den 25 TL’ye yükseldi
Corona bira: 30 TL’den 35 TL’ye yükseldi
Bud bira: 19.5 TL’den 24 TL’ye yükseldi.
 
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