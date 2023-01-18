Biraya okkalı zam

Sigaraya gelen zammın ardından bir zam da bira çeşitlerine geldi. Tüm bira markaları, 4 TL ila 8 TL arasında zamlandı



Bira ve sigara fiyatları zamlandı. Tüm sigara markaları 2 TL, tüm bira markaları ise 4 TL ila 8 TL arasında zamlandı.

Geçtiğimiz günlerde bazı sigara markaları zamlanmıştı. Dün itibariyle geriye kalan markaların fiyatları da 2 TL arttırılmış oldu.

Öte yandan bira fiyatları da dün itibariyle zamlandı.

Rastgele seçilen 5 bira markasının fiyat değişimleri şöyle:

Marmara bira: 32 TL’den 40 TL’ye yükseldi

Efes Pilsen (Teneke): 18 TL’den 21 TL’ye yükseldi

Amsterdam (Teneke): 20 TL’den 25 TL’ye yükseldi

Corona bira: 30 TL’den 35 TL’ye yükseldi

Bud bira: 19.5 TL’den 24 TL’ye yükseldi.

Yeni asgari ücreti daha eline alamayan vatandaş, zam yağmuruna tutuldu.Bira ve sigara fiyatları zamlandı. Tüm sigara markaları 2 TL, tüm bira markaları ise 4 TL ila 8 TL arasında zamlandı.Geçtiğimiz günlerde bazı sigara markaları zamlanmıştı. Dün itibariyle geriye kalan markaların fiyatları da 2 TL arttırılmış oldu.Öte yandan bira fiyatları da dün itibariyle zamlandı.Rastgele seçilen 5 bira markasının fiyat değişimleri şöyle:Marmara bira: 32 TL’den 40 TL’ye yükseldiEfes Pilsen (Teneke): 18 TL’den 21 TL’ye yükseldiAmsterdam (Teneke): 20 TL’den 25 TL’ye yükseldiCorona bira: 30 TL’den 35 TL’ye yükseldiBud bira: 19.5 TL’den 24 TL’ye yükseldi.