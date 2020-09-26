Birand ailesinin acı kaybı

Aslen Larnakalı olan Birand’ın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Yıldan Birand’ın eşi olan, iki çocuk ve bir torun sahibi Saip Birand dün Lefkoşa’da toprağa verildi.
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