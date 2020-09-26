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Birand ailesinin acı kaybı

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Ziraat Yüksek Mühendisi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı eski danışmanlarından, seracılık alanlarında KKTC’de ilk çalışmaları yürüten Saip Birand vefat etti.

Birand ailesinin acı kaybı
 Aslen Larnakalı olan Birand’ın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Yıldan Birand’ın eşi olan, iki çocuk ve bir torun sahibi Saip Birand dün Lefkoşa’da toprağa verildi.
 
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