'Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisi için kim ne dedi?

TRT’de dün gece yayımlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin tamamlanmasının ardından Kıbrıslı Türkler sosyal medya hesaplarından birçok paylaşımlar yaptı, diziyle ilgili görüşlerini aktardı. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:Orhun Karagözlü: Bir zamanlar Kıbrıs dizisinde DİLLİRGA şarkısı durmadan çalıyor. Flim 1958- 1974 yıllarını kapsıyor. DİLLİRGA şarkısı 1984 yılında Cemal Özgürel tarafından bestelendi. Filmin yazarına, rejisörüne ve yönetmenine ayrıca gala gecesinde alkış tutan şakşakcılara itina ile duyurulur.Tuygun Töre; Sanatsal olarak düşünüyorum; Örneğin “Sen Anlat Karadeniz” dizisini izlediğinde karakterler Trabzonda, Rizede, Giresunda doğmuş gibi Karadeniz şivesiyle konuşurlar “uyyy babacuğum, uşağum” gibi replikler duyduğumuzda kendimizi o diziye veya filme kaptırırız, algılarımız hislerimiz harekete geçer senaryo bizi içine alır ve sürükler. Yada; Trakyalı bir karakteri canlandıran kişi o kadar güzel “gelmişeeem, gitmişseen” der ki Trakya bölgesinde yaşayan insanların nasıl konuştuğunu tam anlamıyla anlar ve öğrenmiş olursun. Bir zamanlar Kıbrıs dizisinde Kıbrıslı oyuncuların olmaması büyük eksiklik, kıbrıs şivesinin olmayışı bence büyük hata (dizi de kimlik eksikliği hissettirdi bence) Ben bu diziyi izleyecek olanlardanım, Kıbrıslı oyuncuların akıcılık, inandırıcılık ve samimiyet bakımından diziye katılmasını tavsiye ederim. Senaryo’ya gelince; babalarımız, dedelerimiz, nenelerimiz eminim ki dizide anlatılandan çok daha fazla acı yaşamış çok daha büyük mücadeleler vermişlerdir ! Ama unutmayalım ki böyle bir Prodüksiyon ilk defa yapılıyor ve ilk bölümünü izledik henüz. Tam anlamıyla eleştiri yapmak için 5-6 bölüm izlemek gerekir kanaatimce.Siyasi olarak düşündüğümde ise; her devlet milli şuur ve milli kimlik yaratmak için, hafızalarımızda görsellik yaratmak için diziler ve filmler yapar. Bu bağlamda nitelik olarak Türklük Şuurumuzu taze tutacak bir yapım oldu. Sonuç odaklı düşündüğümde hatalı ve Eksik yönleriyle dahi olması, hiç olmamasından iyidir. Günümüze geldiğimizde; bu kadar şehitler vermiş bir toplumun, ağır bedeller ödeyerek, büyük mücadelelerden sonra Türkiye’nin desteği ile devlet kurması anlamlıdır. Lakin bizi yönetenlerin; kurduğumuz devleti kötü ve beceriksizce yönetmiş olması, adaletsizliği haksızlığı hırsızlığı besleyen bir düzen kurmuş olması ŞEHİTLERİMİZİN kemiklerini hergün sızlatmaktadır.Mete Hatay: Dizi her açıdan rezalet ama yapmaya çalıştıkları şey rezalet ötesinde ürkütücü. Bir toplum bu kadar tarihsizleştirilip Türkiye'nin şovenist fantazisinin zavallı bir figüranı haline getirilebilirdi. Bu korkunç propaganda malzemesinin yapımına katkı koyan herkesi kınarım. Yazıklar olsun.. Bu şekilde Kıbrıslı Türklerin gerçekten yaşadığı trajedinin inandırıcılığına da büyük darbe vuruyorsunuz!Diler Ertuğ: 2.5 saat sonra.... Yanlış anlamayın fikrimin pek da onemli oldugunu düşünmüyorum; sadece düşüncelerimi paylaşmak istedim. İzlemeye başladığım dizilerin en iyisi mi? Hayır. En kötusu mu? Hayir. Emegi gecen herkesin ellerine sağlık diyorum. İlla ki eleştirilebilecek pek çok şey var ve kabul ediyorum ki benim bakis acim biraz fazla Amerikalılaşmış olabilir. Güzel bir hikaye; ağır bir hikaye. Ana karakterlerle bir bağ kuramadım. Konuşmaları takip etmek da hiç kolay olmadı. Kisacasi ilk bolum için biraz dağınık ve boğucu geldi. Bir anda kendimizi büyük bir dramın içinde bulduk ve olayların öncesine değinilmediği için hiçbir şekilde contrast yapamadık. Dramatiklik açısından hiçbir eksiğimiz yok ancak bana gelir ki biraz daha ağır ilerleseydik seyirciler olarak tepkilerimiz daha yoğun olabilirdi. Bunlar sadece benim düşüncelerim; kısmet ikinci bolume...Mehmet Ekin Vaiz: Diziyi izledik burda farklı beklentiler içine girmemek lazım. Devlet televizyonları, Devletlerin bakış açısını anlatmak için bu işi yapar. TRT, Türkiye’nin Kıbrıs’a bakış açısını anlatıyor. BBC yapsa İngiltere’nin konuya bakış açısını anlatacak. Burada sorulması gereken soru BRT neden bugüne kadar bu tip bir prodüksiyon yapamadı, yapamıyor veya yapamayacak? Günlerce tartışabiliriz. Sonuç önemli. Bu gece gördük ki her halk kendi hikayesini önce kendi anlatmalı. Hikaye anlatmak sadece devletlerin dönemsel politikalarına bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir...Aziz Taşlıçay: "Bir zamanlar kıbrıs" dizisi Kıbrıs Türküne yapılmış çok büyük bir saygısızlıktır. Rum-Yunan uydurma Türkçe şifesi yapılmış ama, Kıbrıs Türk şiveli bir diyalog yok. Dahası Kıbrıs'ta onca usta oyuncu var iken bir tane bile ana karakterlerde yok. Bildiğim Kıbrıs ise bu diziye ilgi göstermez. Songuç Kürşat: Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ilk bölümünde sosyal medyada aşağılama, alay etme, dizi üzerinden Türkiye'ye hakaret etme, izleyenlere sataşma, hata bulma, alem yapma başladı. Küçük bir tavsiye. Televizyonun kanalını TRT 1 den çeviriniz sorun çözülür. Gerilmeye gerek yok.