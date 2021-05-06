Bir yöntemi varsa, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğimi iade edeceğim

Cumhurbaşkanı Tatar, kendisinin de Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği olduğuna dair haberler üzerine, “Ben 1974’ten önce doğdum, var ama kullanmadım. Bir yönetimi varsa iade edeceğim” dedi



Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in, “Kıbrıs kimliğine, pasaportuna sahip 97 bin Kıbrıslı Türk utanmalı mı?” şeklindeki açıklaması üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Anastasiadis, ‘bu kimliği aldınız, bana biat ediyorsunuz’ demek istiyor” diyerek, Ben 1974’ten önce doğdum, var ama kullanmadım. Bir yöntemi varsa iade edeceğim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner'in sunduğu “Sabah Postası” programına telefonla bağlanarak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in Paskalya mesajında, Kıbrıslı Türklerle ilgili “vatandaşlarımız” ifadelerini kullanmasının ardından başlayan tartışmanın devamında, yine Anastasiadis’in “Kıbrıs kimliğine, pasaportuna sahip 97 bin Kıbrıslı Türk utanmalı mı?” açıklaması yapmasıyla ilgili konuşan



Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anastasiadis kendi halkına oynuyor. Kendisi, 1 Nisan’da yaptığı açıklamasında, benim halkım EOKA’cıdır dedi, Kıbrıs’ın bir Helen adası olduğunu söyledi. Ben bu konudaki tepkimi, BM huzurunda kendisine ilettim. ‘Sen bizimle güya federasyon çatısı altında anlaşmak istiyorsun ama bunları söylüyorsun’ dedim. Onların düşüncelerinde bir değişiklik yok. Fakat bizim içimizdeki bazı çatlak sesler halen gerçeği göremiyor.”

Anastasiadis’in, Türk tarafını “Osmanlı küstahlığı” ile suçladığını ancak “bunun Kıbrıs Türk halkının yüreğinden gelen bir talep olduğunu” savunan Tatar, “Kıbrıs Türk halkı bunu istemektedir” dedi.

Kendisinin de Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği olduğuna dair haberler üzerine, “Ben 1974’ten önce doğdum, var ama kullanmadım. Bir yönetimi varsa iade edeceğim” ifadelerini kullandı.

Tatar, “Benim halkım, benim insanım bu pasaportu kullanıyorsa, bu bir ihtiyaçtır. Maalesef gasp ettikleri devletin imtiyazıdır. İnsanımız, seyahat özgürlüğü olarak bu pasaporttan faydalanıyor. Kimlik sahibi Kıbrıslı Türkler, Rum tarafında mı ikamet ediyor? Anastasiadis’e oy mu veriyor?” diye sordu.

Anastasiadis’in, Kıbrıslı Türklerle ilgili “vatandaşlarımız” demesinin, olayı farklı bir yöne çekmek anlamına geldiğini savunan Tatar, “Bu şekilde, bu pasaportu aldınız, bana biat ediyorsunuz demek istiyor” şeklinde konuştu.

