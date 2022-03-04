“Bir yıllık süreye ihtiyacımız var”

Başbakan Sucuoğlu, yasaların geçmesi ve ekonomideki sıkıntıların tam anlamıyla aşılabilmesi için 8-10 veya 10-12 ay gibi bir süre öngördüklerine dikkat çekerek “Belli konularda acı reçete olacak başka çaresi yok” dedi





Başbakan Faiz Sucuoğlu, 1974 Mutlu Barış Harekatı’ndan bu yana KKTC ve Kıbrıs Türk halkının en zor ekonomik süreçlerden birinin içinden geçtiğine işaret ederek, “Gecemizi gündüzümüze katıyoruz, çalışıyoruz bu ülkeyi, özel sektörü, genel anlamda ekonomiyi bu dar boğazdan çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Sucuoğlu, “Ekonomiyi kendi ayakları üzerinde durdurmaya ant içtik” diyerek, bu işi yapabileceklerine inanç belirtti.

Ülkede şu veya bu nedenden dolayı ihmal edilmiş, ötelenmiş çok şey olduğunu, kendilerinin kucaklarında buldukları gerçek durumun hiç iç açıcı olmadığını, ateşten değil lavdan bir gömlek giydiklerinin bilincinde olduklarını vurgulayan Sucuoğlu, halkın büyük umutlar beslediğinin bilincinde olduklarını, onun için sorumluluklarının çok daha ağır olduğunu söyledi.

Ülkede zaman zaman kurumlar, başta Kıb-Tek olmak üzere tekrardan ayağa kaldırma anlamında belli açılımlar yapılmak zorunda olacağını vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, belli bir süre sistem oturana, dengeler tekrardan yerini bulana kadar bir müddet ekonomi ve piyasadaki bu dalgalanmanın devam edeceğini söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, “doğru adımlar atılırsa, tahmin ediyorum 10-12 ay içerinde ülke ekonomisi ve piyasada hissedilir bir şekilde rahatlama olacak, arkasından da hissedilir bir olumlu hava artarak devam edecektir” dedi.

Faiz Sucuoğlu, öncelikli hedefin sıcak paraya ulaşmak olduğuna vurgu yaptı.

Bunun için aylık belli bir miktar ekstra getiriye ihtiyaç olduğunu ifade eden Başbakan Sucuoğlu, bunların olabilmesi için ilk adımın Kripto para, FOREX ve Sanal Bet’in yasallaştırılması olduğunu anlattı.

Sanal Bet Yasası’nın hazır olduğunu, rötuşlarının yapıldığını, hükümetin güven oyu alması ardından önümüzdeki hafta geçirileceğini, FOREX’in hazır olduğunu, Kripto para çalışmalarının bittiğini, konunun uzmanlar tarafından değerlendirildiğini aktaran Başbakan Sucuoğlu, bunların çok hızlı yürürlüğe sokulması gerektiğini, bunların yasallaştırılması sonrasında gelecek vergiyle ülkenin belli oranda sıkıntısının giderileceğini kaydetti.

Yasaların geçmesi ve ekonomideki sıkıntıların tam anlamıyla aşılabilmesi için 8-10 veya 10-12 ay gibi bir süre öngördüklerine dikkat çeken Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Belli konularda acı reçete olacak başka çaresi yok ama ondan sonraki süreçte ülkeyi düze çıkarma adımları yavaş yavaş atılmaya