Bir yılda böyle yoksullaştık!

İstatistik Kurumu’nun açıkladığı yıllık yüzde 120 enflasyona karşın hissedilen pahalık önceki yıla göre neredeyse iki katını aştı

İstatistik Kurumu’nun açıkladığı yıllık yüzde 120 enflasyona karşın hissedilen pahalık neredeyse iki katını aştı. Temel tüketim ürünlerine peş peşe yapılan zamlar vatandaşın alım gücünü de eritti.

Birçok market ürününde neredeyse iki katı fiyat farkı yaşanırken, bazı ürünlerinde bu fark yaklaşık üç katına çıktı.

Son bir yıl içinde zam rekoru 199 TL ile kırmızı ette oldu. 2021 yılında bazı market kasaplarında kilosu 140 TL’ye evlere giren kuzu şişin fiyatı günümüzde 339 TL’ye çıktı.

Bakliyatlarda bir yıl içinde yaşanan fiyat değişiklikleri de dudak uçuklattı. Geçtiğimiz yılda 21 TL’ye raflarda yer alan bir paket nohut, bu yıl 59 TL’ye çıkarken, 23 TL olan pirinç 49 TL’ye yükseldi, 13 TL’lik bulgur ise 27 TL’yi aştı.

Yumurta, ekmek, benzin, süt, yoğurt, bif gibi bazı ürünlerin fiyatlarında da neredeyse iki katı artış görülürken akaryakıt ve elektrikteki bir yıllık fiyat farkları cepleri boşalttı.

Dövizdeki hareketlilikte en büyük etkiyi gören ürünler arasında bakliyatlar da yer aldı.

Geçtiğimiz yıl 21 TL’den alınan bir paket nohut, bu yıl 59 TL’ye çıkarken, 23 TL olan pirinç 49 TL’ye yükseldi, 13 TL’lik bulgur ise 27 TL’yi aştı.

Ayçiçek yağları, 50 ila 70 TL arasında değişen zam ile rekor artış listesinde yer aldı.

Geçtiğimiz yıl 90 ila 140 TL arsında değişen 4 litrelik ayçiçeği yağının şişesi bu yıl market reyonlarında 140 ila 220 TL arasında değişkenlik gösterdi.

Alım gücü düşen tüketiciyi giderek daha da zora sokan bir diğer gider ise akaryakıtta görüldü. Geçtiğimiz yıl 11 TL civarında olan 98 oktan benzin, bu yıl pompalardan 18,81 TL’ye döküldü. Bir yılda akaryakıt fiyatları yüzde 58,20’lik artış gösterdi.

Marketlerde geçtiğimiz yıl, ortalama kalitede bir viski 89,90 TL, rakı 109 TL tutarken, bu yıl viski 218,90 TL, rakı 70’lik 165,90 TL’den raflarda yer aldı.

