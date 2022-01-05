Bir yılda bir milyondan fazla karşılıklı geçiş

Kuzey ve Güney arasında, bir yılda toplam 1 milyon 209 bin karşılıklı geçiş yapıldı. Geçiş yapan Kıbrıslı Rum sayısı toplam 695 bin 703, Kıbrıslı Türk sayısı ise 513 bin 335



KKTC ve Güney Kıbrıs arasında, 2021 yılında toplam 1 milyon 209 bin 37 karşılıklı geçişin gerçekleştirildiği belirtildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, 2021 yılında sınır kapılarından yapılan toplam geçişin 1 milyon 209 bin 37’ye ulaştığını yazdı.

Geçiş yapan Kıbrıslı Rum sayısının toplam 695 bin 703, Kıbrıslı Türklerin ise 513 bin 335 olduğunu yazan gazete, 2020 yılında toplam rakamın 780 bin 87, 2019 yılında ise son beş yılın en fazla geçişişinin yaşandığı 3 milyon 694 bin 958 olarak kaydedildiğini anımsattı.

Habere göre, 2021 yılında en çok geçişin yapıldığı sınır kapısı, toplam 725 bin 887 ile Ay.Demet (Metehan) sınır kapısı oldu. Ay.Demet(Metehan) sınır kapısından 381 bin 858 Kıbrıslı Rum, 344 bin 29 Kıbrıslı Türk geçiş yaptı.

İkinci en çok geçiş yapılan sınır kapısı ise 149 bin 142 ile Astromerit(Bostancı) sınır kapısı oldu. Bunu; 118 bin 257 ile Derinya; 114 bin 461 ile Ledra Caddesi (Lokmacı); 49 bin 557 ile “Limnidi”(Yeşilırmak); 43 bin 154 ile Ledra Palace; 8 bin 579 ile Aplıç-Lefke kapısı takip etti.

