Bir yılda 1,4 milyon yolcu

2022 yılı tamamında gelen yolcu sayısı 1,4 milyon oldu

2021 yılında, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin devam etmesine bağlı olarak ülkeye giren yolcu sayısının düşük seyretmeye devam ettiği, 2022 yılında ise salgın öncesi seviyelere yaklaşılmaya başlandığı belirtildi.

Hava ve deniz yolu ile ülkeye gelen yolcu sayısı 2022 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında sırasıyla 159 bin 553, 130 bin 981 ve 142 bin 848 olarak gerçekleşti.

2022 yılı tamamında gelen yolcu sayısı 1,4 milyon, 2022 yılı son çeyreğinde ise 433 bin 382 olurken, son çeyrekte gelen yolcu sayısının 354 bin 27’si TC uyruklu, 79 bin 355’i ise üçüncü ülkelerden gelen yolculardan oluştu.

2021 yılında, kara kapılarından ülkeye giren KKTC uyruklular hariç kişi sayısı 1 milyon 527 bin 803 iken 2022 yılında bu rakam 4 milyon 672 bin 126’ya ulaştı.

Salgın öncesi dönem olan 2019 yılında kara kapılarından girişlerin toplam 4 milyon 531 bin 644 olarak gerçekleştiği ve 2022 yılında bu toplamın üzerine çıkıldığı görülüyor.

