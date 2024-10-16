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Bir yılda 14 boğulma

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Tabipler Birliği, ülkede bu yıl 14 kişinin boğularak yaşamını yitirdiğine dikkat çekti ve plajlarda cankurtaran bulunmasının yasal zorunluluk olduğunu belirtti

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Bir yılda 14 boğulma
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), plajlarda, gerekli önleyici ve can kurtarma tedbirlerini almanın yasal zorunluluk olduğuna işaret ederek, İçişleri Bakanlığı ve yerel yönetimlerin, 2025 yazı için gerekli planlamaları şimdiden yapması gerektiğini vurguladı.

KTTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, yazılı açıklamasında, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, her yıl dünya genelinde 250 bin kişinin boğulma sonucu hayatını kaybettiğine işaret etti.

Ülkede ise adli tıp raporlarına göre 2024 yılında 14 kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini ifade eden Dalkan, “Boğulma, önlenebilir bir ölüm sebebi ve ciddi bir halk sağlığı sorunudur.” dedi.

Ülkede, Plajların Kullanım ve Denetim Yasası’nın 10. maddesinin, “plaj işletmecilerini ve/veya sahiplerini, gerekli önleyici ve can kurtarma tedbirlerini almakla yükümlü” kıldığını ifade eden Dalkan, şöyle devam etti:

“Bu yasanın uygulanması ise İçişleri Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Ancak, cankurtaran bulundurmayan plajlar ve denetim görevini yerine getirmeyen İçişleri Bakanlığı yetkilileri yasaları ihlal ederek suç işlemektedir.

Artık yasalar sadece yapılıp tozlu raflarda bekletilmek yerine, etkin bir şekilde uygulanmalı ve denetlenmelidir. Kurallara uymayanlar ise cezalandırılmalıdır. Kaybedecek vaktimiz kalmamıştır; 2024 yılında 14 kişi, önlenebilir bir ölüm nedeni olan boğulma nedeni ile hayatını kaybetmiştir. İçişleri Bakanlığı ve yerel yönetimler 2025 yazı için gerekli planlamaları şimdiden yapmalıdır.

Plajlarımızda, dünya genelinde kabul gören Mavi Bayrak Sertifikasyonu bizde de uygulanmalıdır. Yalnızca hijyenik deniz suları değil, aynı zamanda sahil güvenliğinin en önemli unsuru olan eğitimli cankurtaran desteği de sağlanmalıdır. Hem halkımıza hem de turistlere temiz ve güvenli plajlar sunulmalı, plajlarda görevli cankurtaranlar düzenli eğitimlerle güncellenmelidir.”

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