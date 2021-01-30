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Bir yerli üründe limitüstü kalıntı

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Bir yerli üründe limitüstü kalıntı
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Tarım Dairesi, 22-28 Ocak arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

Açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek elde edildi.

İthal ürünlerde, 23 numuneden  23 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürün bulunmadı.

Yerli ürünlerde, 19 numuneden 18 numune temiz olurken limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulundu.

Mağusa sakinlerinden Ümit Coşkun’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

      29 Ocak 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:               
     İsim    Yerli/ithal    Ürün    Analiz Sonucu
1    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Red Globe Üzüm    Temiz
2    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Elma Stk.    Temiz
3    Cahide Kılıç    İthal    Cennet Meyvesi    Temiz
4    Cahide Kılıç    İthal    Şili Kırmızı Biber    Temiz
5    Cahide Kılıç    İthal    Elma Stk.    Temiz
6    Cahide Kılıç    İthal    Armut S.M    Temiz
7    Halil Kasap Paz.    İthal    Elma Stk.    Temiz
8    Halil Kasap Paz.    İthal    Armut Deveci    Temiz         
9    Halil Kasap Paz.    İthal    Cennet Meyvesi    Temiz
10    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Stk.    Temiz
11    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Golden    Temiz
12    SVS Tic. Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz
13    SVS Tic. Ltd.    İthal    Cennet Meyvesi    Temiz
14    SVS Tic. Ltd.    İthal    Armut Ank.    Temiz
15    SVS Tic. Ltd.    İthal    Armut Deveci    Temiz
16    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Elma Stk.    Temiz
17    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Elma Golden    Temiz
18    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz
19    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Elma G.S    Temiz
20    Tük    İthal    Arpa yemlik    Temiz
21    Holly Grains Ltd.    İthal    DDGS Mısır    Temiz
22    Holly Grains Ltd.    İthal    Yonca Peleti    Temiz
23    M.Hacıali İşl.    İthal    DDGS Mısır    Temiz
24    Domates    Mağusa    Nazlı Özbay    Temiz
25    Kereviz    Mağusa    Nazlı Özbay    Temiz
26    Kapya Biber    Mağusa    Veli Dölek    Temiz
27    Domates    Mağusa    Ümit Coşkun    Limit Üstü
28    Kapya Biber    Mağusa    Ayhan Gök    Temiz
29    Hıyar    Mağusa    Reşit Açıkgöz    Temiz
30    Hıyar    Mağusa    Ali Gürbüz    Temiz
31    Hıyar    Mağusa    Zekeriya Demir    Temiz
32    Kapya Biber    Mağusa    Yıldıray Dağlı    Temiz
33    Çilek    Yeşilırmak    Caner Luman    Temiz
34    Çilek    Yeşilırmak    Cevdet Atalar    Temiz
35    Brokoli    Yeşilırmak    Münever İneci    Temiz
36    Marul    Yeşilırmak    Gülsen Luman    Temiz
37    Çilek    Yıldırım    Hüseyin Kocabaşoğlu    Temiz
38    Domates    Yıldırım    Uğur Özkaral    Temiz
39    Domates    Yıldırım    Efsen Gamlı    Temiz
40    Domates    Yıldırım    Hüseyin A. Kocabaşoğlu    Temiz
41    Çilek    Yıldırım    Hüseyin Özbeyli    Temiz
42    Domates    Yıldırım    Hüseyin Özbeyli    Temiz

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