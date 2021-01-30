Bir yerli üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi, 22-28 Ocak arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek elde edildi.
İthal ürünlerde, 23 numuneden 23 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürün bulunmadı.
Yerli ürünlerde, 19 numuneden 18 numune temiz olurken limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulundu.
Mağusa sakinlerinden Ümit Coşkun’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
29 Ocak 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz
2 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
3 Cahide Kılıç İthal Cennet Meyvesi Temiz
4 Cahide Kılıç İthal Şili Kırmızı Biber Temiz
5 Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz
6 Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz
7 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz
8 Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz
9 Halil Kasap Paz. İthal Cennet Meyvesi Temiz
10 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
11 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
13 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
14 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz
15 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma G.S Temiz
20 Tük İthal Arpa yemlik Temiz
21 Holly Grains Ltd. İthal DDGS Mısır Temiz
22 Holly Grains Ltd. İthal Yonca Peleti Temiz
23 M.Hacıali İşl. İthal DDGS Mısır Temiz
24 Domates Mağusa Nazlı Özbay Temiz
25 Kereviz Mağusa Nazlı Özbay Temiz
26 Kapya Biber Mağusa Veli Dölek Temiz
27 Domates Mağusa Ümit Coşkun Limit Üstü
28 Kapya Biber Mağusa Ayhan Gök Temiz
29 Hıyar Mağusa Reşit Açıkgöz Temiz
30 Hıyar Mağusa Ali Gürbüz Temiz
31 Hıyar Mağusa Zekeriya Demir Temiz
32 Kapya Biber Mağusa Yıldıray Dağlı Temiz
33 Çilek Yeşilırmak Caner Luman Temiz
34 Çilek Yeşilırmak Cevdet Atalar Temiz
35 Brokoli Yeşilırmak Münever İneci Temiz
36 Marul Yeşilırmak Gülsen Luman Temiz
37 Çilek Yıldırım Hüseyin Kocabaşoğlu Temiz
38 Domates Yıldırım Uğur Özkaral Temiz
39 Domates Yıldırım Efsen Gamlı Temiz
40 Domates Yıldırım Hüseyin A. Kocabaşoğlu Temiz
41 Çilek Yıldırım Hüseyin Özbeyli Temiz
42 Domates Yıldırım Hüseyin Özbeyli Temiz