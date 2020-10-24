Bir yeni vaka da Demokrasi Ortaokulunda

Ülkemizde son günlerde artış göstermeye başlayan yeni tip corona virüs vakaları halk arasında endişe yaratırken özellikle Lefkoşa Bölgesinde yayılmaya devam ediyor. Son üç gün içerisinde Lefkoşa'da iki okuldaki öğretmenler ve iki işyerindeki çalışanlarda görülen yeni tip corona virüs vakalarına bugün Lefkoşa'da bir ortaokul öğrencisi de eklendi.



Aldığımız bilgilere göre Lefkoşa'nın göbeğindeki Demokrasi Ortaokulunda 8. sınıf bir öğrencinin yapılan teslerinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi. Öğrencinin ailesinde bulunan bir pozitif vakadan bulaştığı düşünülüyor.

