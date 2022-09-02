Bir yasal emlakçıya karşılık dört kaçak emlakçı

Emlakçılar Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı halkın bilgisine sunulurken, eleştiriler de beraberinde geldi. Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur’a göre ülkedeki her bir yasal emlakçıya karşılık dört yabancı uyruklu kaçak emlakçı var

Emlakçılar Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de yayınlanarak halkın bilgisine getirildi. Yabancıların ilçe Tapu Dairelerine yaptıkları taşınmaz mal sözleşme kayıtlarında yaşanan sorunların giderilmesi amacını taşıyan tasarının yasalaşmasıyla, “devlete yeni ekonomik girdi” sağlanması amaçlanıyor. Bu değişiklik yasasının yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilçe Kaza Tapu Amirliklerine dört adet üzeri taşınmaz mal satış sözleşmesi yatıranlar, geçici madde de belirtilen süre içerisinde Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama Yasası’nın 9’uncu maddesi tahtında devir işlemlerini gerçekleştirebilecekler.Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur tasarıyla ilgili değerlendirmesinde yasadaki yapılan tadilatın yeterli olmadığını ileri sürerek, Yasa tadilatının sadece Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama yasasını destekler nitelikte olduğunu bunun da yetersiz kalacağını belirtti. Tadilatla kaçak emlakçıların halkı dolandırmasının önüne geçilemediğini ve yabancı uyrukluların ülkeye gelip kaçak emlakçılık yapmalarına önlem alınmadığını belirten Sungur, ülkede her “bir” kayıtlı yasal emlakçıya karşılık “kaçak 4 emlakçı” olduğunu savundu. Sungur, “eskiden sadece Ruslar vardı, şimdi İranlılar ve Afrikalılar da kaçak emlakçılık yapıyor” dedi.Öte yandan Hasan Sungur başka bir açıklamasında, ev kira fiyatlarının belirlenmesinin Emlakçılar Birliği kapsamı dışında olduğunu hatırlatarak, kiraların denetlenmesinin ancak, yeni bir yasayla mümkün olabileceğini kaydetti.Başkan Sungur ayrıca “Ev kiralarının artmasının sebebinin ise ülkede kaçak yaşayanlar olduğunu” savundu. Ülkedeki vatandaşların, ev kiralarının yükselmesi nedeniyle ev bulmakta zorlandığını da vurgulayan Sungur, “Üniversitelerin açılacak olması dolayısıyla kira fiyatlarının yükseldiğine” işaret etti. Ev kiralarının toplum sorunlarından sadece bir tanesi olduğunu kaydeden Sungur, hayat pahalılığına işaret etti; ev sahiplerinin geçinebilmesi için ev kiralarını yükselttiğini belirtti.“Bizden bu kadar, herkese selam olsun”Devrimci Genel İş Başkanlığını yürüten Ömer Naşit, ailesi ile birlikte adayı terk etme kararı aldığını açıkladı ve “Bundan sonra, bizim için hayat mücadelesi başka koşullarda başka coğrafyada devam edecek” ifadelerini kullandıGenç sendikacı Ömer Naşit, ailesi ile birlikte adayı terk etme kararı aldığını duyurdu.Dev-İş’e bağlı Devrimci Genel İş Başkanlığını yürüten Ömer Naşit göç etme kararını sosyal medyadan açıkladı, “Bizden bu kadar, herkese selam olsun” notunu paylaştı.“Bundan sonra, bizim için hayat mücadelesi başka koşullarda başka coğrafyada devam edecek” diyen Ömer Naşit “Bu memlekette insanca bir yaşamın olabilmesi için örgütlü mücadelenin büyüyerek devam etmesi gerekiyor. Ancak ben ve ailem için bugünden itibaren yurtdışında yeni bir hayat yeni bir macera başlıyor” ifadelerini kullandı.İşte Ömer Naşit'in duygu dolu veda yazısı:"BİZDEN BU KADAR, HERKESE SELAM OLSUN!2002 yılında daha lise öğrencisi iken katıldığım Annan Planı mitinginden bu yana 20 yıldır hep aktif bir şekilde Kıbrıs Sorununun çözümü , Kıbrıslı Türklerin dünyanın bir parçası olabilmesi için örgütlü mücadelelerin içinde bulundum. CTP GÖ ve CTP’nin bir üyesi olarak aktif roller üstlendim.2012 yılından bu yana ise DEV-İŞ’te emek mücadelesinde yer aldım. Bize Sendikadaki büyüklerimizin öğrettiği gibi Dili, dini, rengi, ırkı, inancı, partisi ne olursa olsun çalışanların ve üyelerimizin daha iyi bir yaşam sürmesi için örgütlü mücadelenin bir parçası olarak hep mücadele ettim. Bu memlekette insanca bir yaşamın olabilmesi için örgütlü mücadelenin büyüyerek devam etmesi gerekiyor.Ancak ben ve ailem için bugünden itibaren yurtdışında yeni bir hayat yeni bir macera başlıyor.Sendikam, evim DEV-İŞ’ de üstlendiğim Genel Sekreterlik ve DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel-İş Başkanlığına ise uzun yıllardır bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz Semih Kolozali kardeşim bugünden itibaren devam ettirecek. Koral Asam Başkan ve yönetim kurullarındaki arkadaşlar ile götürdüğümüz mücadelenin zerre eksilmeden devam edeceğine eminim.Bu süreç zarfında Güney’den Kuzey’e Avrupa’dan Türkiye’ye sendikam vasıtası ile tanıştığım tüm meslektaşlarıma, örgütlü olduğumuz işyerlerinde emeğin değeri ve işyerinin devamlılığı ilkesi çerçevesinde ortak noktada buluştuğumuz işverenlere ve elimden geldiğince hep daha iyi bir yaşam sürmeleri için mücadele ettiğimiz üyelerimize teşekkür ederim.Bilmeden sürç i lisan ettiysem affola.Bu süreçte aldığımız karardan sonra yanımızda olan ve iyi dileklerini sunan ailem, dostlarım ve arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Bundan sonra, bizim için hayat mücadelesi başka koşullarda başka coğrafyada devam edecek.Hoşça kalın."