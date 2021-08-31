Arıklı, sosyal meydan hesabından Cratos Otel’deki tatil fotoğrafını paylaştı ve “Bugün günlerden Can... Toruncuğumla havuz keyfi” mesajını yazdı





Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın tüm ailesiyle birlikte Cratos Otel’de tatilde olduğu ortaya çıktı.

Otelde 10 kişilik yer ayıran Arıklı’nın masraflarını kendisinin mi ödeyeceği yoksa otel tarafından mı karşılanacağı bilinmiyor.

Arıklı’nın tatil yeri olarak Kıb-Tek’e milyon TL’lik elektrik borcu bulunan ve üstelik davalık olması nedeniyle işletilmesi mahkeme emriyle yasak olan Cratos Otel’i tercih etmesi kafalarda soru işareti yarattı.

Kişisel sosyal medya hesabından Cratos’taki tatil fotoğrafını da paylaşan Arıklı’ya tepkiler de gecikmedi. Arıklı’ya yapılan bazı yorumlarda “Üzeri çıplak başbakan yardımcısı ilk kez gördük” diyenler olurken, kimi vatandaş da “Biz yaptığınız zamlar sayesinde eve boya yapamıyoruz. Bir de ezilenden yanayım dersiniz. Lale devrinin benzerini yaşıyoruz bir yanda sefa bir yanda ezilen halk” şeklinde yorumlarda bulundu. Bazı vatandaşlar ise “Sayın bakan sen orda bolluk içinde zevki safa sür millet surlar içinde bir ekmek parası bulmasın” diyerek tepkisini dile getirdi.





