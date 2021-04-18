Bir turistin testi pozitif çıktı, ambulans uçak hazırlandı



Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Casino İşletmecileri Birliği Asbaşkanı Ercan Turhan, kapalı devre turizm uygulamasıyla adaya gelen bir turistin PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı. Turhan, söz konusu turistin doğrulama testi için Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü bildirdi. Turhan, söz konusu misafirin doğrulama testinin neticesi pozitif çıktığı takdirde özel ambulans uçak ile ülkemizden ayrılacağını vurguladı. Ercan Turhan’ın paylaşımı şöyle: “Sevgili KKTC Kamuoyuna saygiyla duyuruyorum Kapali devre sistemi dahilinde otellerimize 274 misafir gelmistir Gelen misafirlerden birinde yapilan pcr testi sonucu pozitif cikmis olup misafir dogrulama testi icin Burhan Nalbantoglu hastahanesine goturulmustur Yapilacak dogrulama testi neticesi eger pozitif cikar ise misafirimiz ozel ambulans ucak ile gerekli tum yasal islemleri tamamlayarak ulkemizden ayrilacaktir Yapilan mesnetsiz aciklamalardan oturu bu aciklamayi yapmaya gerek duydum Saygilarimla”