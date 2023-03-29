Bakan Amcaoğlu sendikalara çattı: “Bir tane sendika da çıkıp okul yaptırayım demedi, 17 sendika meclisin kapısına gidip ‘maaşlar kesilmesin’ dedi”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de konuk oldu.

Sendikaların önemine vurgun yapan Amcaoğlu, kendisinin de dört sendikaya üye olduğunu ve aylık 3 bin TL sendikalara bireysel olarak ödeme yaptığını söyleyerek, “Sendikalı olmaya inanıyorum. 4 sendikaya üyeyim. O sendikalar neden okul yapılmıyor diye keşke eylem yapsaydılar, maaşlar kesilmesin diye dirsek çürütmeseydiler” dedi.

Amcaoğlu, “Bu ülkenin bir dayanışmaya ihtiyacı vardı. Ama konsensüs içerisinde olmalıydı. Bir taraf yapılsın derken diğer taraf kesilmesin derken okullar ortada duruyor. Çocuklar çadırlara kaldı. Biz çadırlara tekrar döndük. 27 tane eğitim bakanı vardı benden önce. 42 hükümet kuruldu. Hepsine sormak gerekiyor ‘Neden siz öncelikleriniz içine okulları ve hastanelere koymadınız? Nazım hocanın mı Olgun’un mu aklı kesecek bunu?” diye sordu.

Amcaoğlu, “Bunları insanlara anlatıp toplumsal dayanışma ruhunu ortaya çıkarmak gerekir. Birbirimizi hırpalamanın zamanı değil dayanışma zamanı. Bireysellikten çıkıp daha toplumsal olmalıyız. Bir tane sendika da çıkıp okul yaptırayım demedi, 17 sendika meclisin kapısına gidip maaşlar kesilmesin dedi” şeklinde konuştu.

