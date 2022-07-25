Devlet Piyangosu’ndaki fotoğraf hatası, 20 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı tarafından da yapıldığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan 20 Temmuz videosunda da aynı fotoğraf, mücahitlerin fotoğrafıymış gibi kullanıldı

Piyango rezaletine Cumhurbaşkanlığı da ortak oldu!





KKTC Devlet Piyangoları”nın, Erenköy Direnişi'nin 58. yıldönümü nedeniyle çıkardığı 8 Ağustos tarihli piyango biletlerine Erenköy mücahitleri diye EOKA'cıların fotoğrafını basmasıyla skandala yol açmıştı. Ancak Devlet Piyangosu’ndaki fotoğraf hatasının 20 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı tarafından da yapıldığı ortaya çıktı.

Devlet Piyangoları İdaresi’nin bastırdığı piyango biletlerinde “terörist EOKA’cıların fotoğraflarının kullanılmasına” sert tepki gösteren Ersin Tatar’ın paylaşımında da aynı fotoğraf var.

Gelen tepkilerin ardından kısa bir süre sonra video Cumhurbaşkanlığı resmi twitter hesabından kaldırıldı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Devlet Piyangosu’ndaki fotoğraf hatasının 20 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı tarafından da yapıldığını söyledi.

“Alın size bir skandal daha!” diyen Özersay aynı fotoğrafın Cumhurbaşkanlığı tarafından da paylaşıldığını yazdı.

İşte Özersay’ın paylaşımı:

“Aynı hatayı Cumhurbaşkanlığı da yapmış maalesef. 20 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanarak yayınlanan 20 Temmuz videosunda da aynı fotoğrafı, yani EOKA milislerinin fotoğraflarını mücahitlerin fotoğrafıymış gibi kullanmışlar maalesef. Sayın Tatar açıklamasında “bu saygısızlık affedilemez, kimse Erenköy direnişini küçük düşüremez” demişti, maalesef Cumhurbaşkanlığı buna sebebiyet vermiş oldu! o zaman Cumhurbaşkanlığı bağlamında da gereğini yapmanız gerekir.

Bu sabah Avrupa Gazetesinin ortaya çıkardığı skandalın bir diğer versiyonu da bu videodur maalesef.

Sayın Tatar ve sayın Üstel’e çağrımdır. Derhal Halktan ve özellikle Erenköy mücahitlerinden özür dileyin. Ve bu özrünüzü 8 Ağustos törenleri sırasında orada, tören alanında Erenköy gazilerinin ve şehitlerin ailelerinin önünde tekrar edin. Milliyetçilik belirli değerlere, tarihe ve devletin itibarına sahip çıkmayı gerektirir. Bu Özensizlik, liyakat olmaksızın yapılan atamalar ve vurdumduymazlık devletin değil itibarını korumak, bilakis altını oymaktadır.”

