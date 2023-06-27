“Bir sendika grev yapıyorsa bedelini ödemeye hazır olmalı”

Öğretmenler, Bakan Çavuşoğlu’nun yanlarına gelmesiyle birlikte bakanlık önünü terk etti. Çavuşoğlu, aşağıya inmesinin sebebinin öğretmenlere söyledikleri yalanları yüzlerine vurmak olduğunu söyledi ve “Bir sendika grev yapıyorsa bedelini ödemeye de hazır olması gerekir” dedi

KTOEÖS’ün Milli Eğitim Bakanlığı önünde dün yaptığı eylemde eylemciler, açıklamaların ardından Milli Eğitim Bakanı’nın yanına çıkmak istedi ancak buna izin verilmemesi ve Bakan Çavuşoğlu’nun yanlarına geleceğinin bildirilmesi üzerine “Bakan İstifa” sloganları attı. Öğretmenler, Bakan Çavuşoğlu’nun yanlarına gelmesiyle birlikte de alanı terk ederek, Maliye Bakanlığı’na doğru yürüdü.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Bakanlık önünde basına açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, aşağıya inmesinin sebebinin Sendika yetkilileriyle basın ve öğretmenlerin önünde konuşmak ve öğretmenlere söyledikleri yalanları yüzlerine vurmak olduğunu kaydederek, Sendika’nın yalanlarının ortaya çıkmaması için Bakan’ı dinlemediğini, karşılıklı görüşmeye cesaretleri olmadığını belirtti

Çavuşoğlu, öğretmen nakillerine ilişkin Sendika’nın iddialarının arkasındaki nedenin Milli Eğitim Bakanlığının tam gün eğitime geçme noktasındaki kararlılığı olduğunu belirterek, öğretmen nakillerinin yasaya uygun bir şekilde yapılacağının kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini söyledi.

Grev kesintilerinin gerekçelerini sıralayan Çavuşoğlu, akademik takvimdeki sınav programına uyulmadığını, sınavların yapılmadığını, sınav sorularının teslim edilmediğini, sınav gözcülüklerinin yapılmadığını, sınav notlarının akademik sisteme girilmediğini, okuldaki nöbet görevlerinin yapılmadığını, okul idarelerinin sınavların düzenlenmesini sağlamadığını kaydetti.

Bir sendika grev yapıyorsa bedelini ödemeye de hazır olması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, yaptıkları grevlerin bedelinin ise çalışılmayan süre boyunca para talep edilmemesi olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, öğretmenler ile imzaladıkları mutabakatta hukuka uygun olmayan grev kesintilerinin iade edilmesi maddesi yer aldığını, bunun üzerinde Sendika’nın elindeki liste ve Bakanlığın elindeki listenin karşılaştırıldığı ve mazeret ve rapor sunan 30 öğretmenin kesintilerinin düzeltildiğini açıkladı.

Öğretmenlerin “Biz grevde değiliz, eylemdeyiz” ifadelerine de eleştiren Bakan, yasada “eylem” diye bir şeyin olmadığını, işlerin yapılmadığı durumların yasa gereği “grev” sayıldığını vurguladı.

Yaz boyunca çalışmaya, Öğretmenler Yasası’nın da bütününü gerek görülürse görüşmeye hazır olduklarını defalarca söylediklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Kendileri masaya oturamıyor, kendilerinin tercihi sokak… Sokakta da biz yanlarına geliyoruz diyalog ve görüşmek için… Gidiyorlar. Çünkü topluma yalan söyledikleri gibi öğretmenleri de kandırarak, eylem sürüklemişlerdir” dedi.

Çavuşoğlu, “Öğretmen dostluğumu tutmaya devam edeceğim. Sendikanın öğretmenlere karşı söylediği yalanları da ifşa etmeye devam edeceğim. Eğitime hizmet etmeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Maliye Bakanlığına gelen eylemciler, “maaşlarından yapılan kesintilerin hangi gün, kaç saat üzerinden, hangi yasaya bağlı ve hangi çalışma saatleri baz alınarak yapıldığının ve geciktirilmeden izahatının yapılmasının talep edildiği” kişisel dilekçeler verdiler.

