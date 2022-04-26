“Bir şehit çocuğu olarak çok ağrıma gidiyor”

HP Genel Başkanı Özersay, Bakanlar Kurulu listesinin Türkiye’ye sorulmasının Tatar’ın başbakanlığında başladığını söyledi ve “Bir şehit çocuğu olarak bu devletin itibarını yerle bir etmeniz benim çok ağrıma gidiyor” dedi





Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay bir bakan değişimi için yeni bir hükümet kurulduğunu söyleyerek siyasette yaşananlara tepki gösterdi.

Meclis Genel Kurulu’nda söz alan Özersay hükümete sert sözlerle yüklendi.

Özersay “Bu devletin itibarını yerle bir ettiniz. Yapılanlar bu memleketin evlatlarına saygısızlıktır. Yeni bir hükümet falan kurulmuyor, bir oyun oynanıyor” dedi.

Bakanlar Kurulu listesinin Türkiye’ye sorulmasının Ersin Tatar’ın başbakanlığında başladığını söyleyen Özersay “Bu güne kadar yaptıkları yanlışta ısrar ettiler” diye konuştu.

Kudret Özersay’ın açıklaması şu şekilde:

“4 sene kadar Meclis’te görev yaptık. Bugüne kadar bunu dile getirmedim. Daha önce hiç böyle bir şey söylemedim, bir şehit çocuğu olarak bu devletin itibarını yerle bir etmeniz benim çok ağrıma gidiyor. Bunu yapmaya zerre hakkınız yoktur. Bu kadar zaman çekilen acı ve feda edilen bu kadar insana ve onların evlatlarına bunları yaşatmaya hakkınız yoktur. Bu devlete olan saygısızlıktır.

Şu anda yeni bir hükümet kurulmuyor. Bir oyun oynanıyor. Başından beri söylediğimiz gibi, yapılan yanlışın yeniden cereyan etmesiyle birlikte oluşan bir durum. Kabineyi Türkiye Cumhuriyeti’ne sorma ve onaylatma gibi bir durum yarattınız. Ersin bey başlattı bunu, Ersan bey zamanında da devam etti ve Faiz bey de yine aynı şeyi yaptı. Kendi ettiğinizi yine kendiniz buldunuz. Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı göstermediğiniz ve yanlışlar yaptığınız için bugün bunları yaşatıyorsunuz.

Siz bir bakanı dahi görevden almayı beceremediğiniz, buna cesaret edemediğiniz için, bir bakan değiştirmek amacıyla hükümet bozup yeniden hükümet kuruyorsunuz. Burada bir oyun oynadınız ve en azından biz Meclis ayağında bu oyunun parçası olmak istemedik. Halka olan saygımız gereği Halkın Partisi olarak biz bu oyunun parçası olmayacağız ve Meclis Genel Kurulu’nda kalmaya devam etmeyeceğiz. Bunca sıkıntının arasında bu devlete ve bu halka bunları yaşatmaya hakkınız yoktur.”

