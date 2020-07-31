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Bir pozitif vaka, 6 taburcu

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Bir pozitif vaka, 6 taburcu

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1212 olduğunu, 1  pozitif vakaya  rastlandığını, tedavisi tamamlanan 6 kişinin taburcu edildiğini   açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakanın  hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

Bayram süresince maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerektigini bir kez daha hatırlatan Bakan Pilli, 65 yaş üstü ve kronik hastaların mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durması gerektiğini belirtti.

Bakan Pilli, Güney'de vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandığını,  vatandaşlarımızın yurt dışına ve Güney Kıbrıs'a  mecbur kalmadıkça gitmemeleri gerektiğini, zaruri  durumlarda ise maske kullanımı gibi kurallara  mutlaka uymaları gerektiğini dile getirdi.

Bakan Pilli, tüm halkımızın yeniden bayramını kutlayarak , sağlıklı günler diledi.

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