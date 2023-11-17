Bir otobüs ve iki araç kül oldu

Gazimağusa otobüs terminalinde bir otobüs park yerinde yanarken, Kuzucuk’ta iki araç garajda park halindeyken çıkan yangında kül oldu

Gazimağusa otobüs terminalinde dün sabah saat 06.00 sıralarında Akan Dare Travel şirketine ait TPT 862 plakalı otobüs park yerinde olduğu bir sırada bir anda alev alıp yanmaya başladı.Yangın sonucu, otobüsün ön göğüs bölümündeki tüm elektrik aksamları, şoför ile sol ön yolcu koltukları yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise tavan döşemesi ve tüm aracın içi islenmiş ve ön camı ile kapı camları da ısıdan dolayı patladı.Öte yandan Kuzucuk köyünde dün öğleden sonra Ahmet Üçyıldız’a ait salon araçta aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.Dün saat 8.50 sıralarında garaj içerisine park halinde bulunan DC 334 plakalı araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda araç ile aynı garaj içerisinde bulunan HD 880 plakalı salon araç, iki adet 1 kwt'lık jeneratör, bir adet ot biçme makinesi, bir adet odun kesme makinesi, iki adet bisiklet, muhtelif mutfak ve tamirat malzemesi, yaklaşık 12 adet çinko ve on adet ahşap mertek tamamen yandı.